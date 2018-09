Gaz, éolien, biomasse: la chasse aux megawatts est lancée

Avec une seule centrale nucléaire disponible en novembre, la Belgique se retrouve en difficulté d'approvisionnement en électricité. Le gestionnaire de réseau Elia évoque 1 700 megawatts (MW) à trouver pour passer l'hiver à l'abri. Aujourd'hui, la chasse est donc lancée.

Pic de consommation en fin d'après-midi

Il faut dire que chaque jour, nous sommes des millions de Belges à consommer de l'électricité pour cuisiner, repasser, ou encore consulter notre ordinateur. Entre 16h30 et 19h30, nous atteignons un pic de consommation de 12 500 MW. Pour répondre à cette consommation, nos centrales doivent produire cette électricité.

Mais Elia, le gestionnaire du réseau électrique est formel. Son porte-parole, Jean Fassiaux, précise: "Pour l'ensemble de la période hivernale et spécifiquement pour le mois de novembre, il manque 1 600 à 1 700 MW".

Gaz et biomasse, les prix grimpent aussi

En novembre, à l'exception de Doel 3, toutes les centrales nucléaires seront à l'arrêt. Résultat, seul 1 000 MW proviendront du nucléaire. Mais nous avons également des centrales au gaz et biomasse. Toutes seront bien nécessaires. Y compris celle de Vilvorde, réquisitionnée, mais qui ne sera pas tout de suite disponible. En tout, ces centrales ont une capacité de 6 000 MW, ce qui est insuffisant.

D'autant que l'expert en énergie de l'ULiège Damien Ernst prévient: "le prix de la tonne de CO2 a quasi doublé en 1 an, ce qui fait aussi monter le prix de production de l'électricité par les centrales au gaz. Et encore une fois, manque de chance, le prix du gaz sur les marchés de gros a aussi fait +50%. Ce qui veut dire que le prix de l'électricité par une centrale au gaz est passé en un an de 40 euros le MWH à plus de 60 euros par MWH et c'est un peu catastrophique".