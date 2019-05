Gardez secret votre numéro de compte IBAN: il peut être utilisé à votre insu sur Amazon.de

C'est la société de cybersécurité Approach qui tire la sonnette d'alarme: sur le site de vente en ligne Amazon.de, votre numéro de compte en banque IBAN peut être utilisé à votre insu par un fraudeur.

Comment la société a-t-elle trouvé cette faille ? Elle a créé un compte, en utilisant un faux nom et une adresse email inventée. Elle a ensuite rempli son panier, avec des articles pour un montant jusqu'à 200 euros. Au moment de payer, elle a donné le numéro de compte IBAN d'un collègue, avec un faux nom quand Amazon.de a demandé le nom du propriétaire du compte. Et, bingo!, le paiement a été accepté et la marchandise a bien été reçue quelques jours plus tard.

Si la société a choisi de se faire livrer à son siège social, et aurait donc pu facilement pu être retrouvée, elle précise qu'il est possible de se faire livrer dans des casiers Amazon dont l'acheteur reçoit le code, ce qui rend l'achat tout à fait anonyme... et donc la fraude très facile.

Comment est-ce possible ?

Parce que sur Amazon.de (mais c'est aussi possible sur d'autres webshops très connus, comme Zalando.de par exemple), il est possible de payer en donnant simplement son numéro de compte IBAN et le nom du propriétaire du compte (qui peut donc être un faux nom, selon le test de Approach), via le SEPA direct debit, comme montré sur cette capture d'écran du site Amazon.de en anglais: