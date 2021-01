Fusion PSA-Fiat Chrysler : les actionnaires donnent leur feu vert à la création du supergroupe Stellantis

Les actionnaires du constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler, réunis en assemblée générale virtuelle, ont voté lundi à leur tour à 99,15% en faveur du projet de fusion avec le groupe français Peugeot-Citroën (PSA).

Ce vote ouvre la voie à la naissance de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial en volume de ventes. Peu avant, les actionnaires de PSA avaient déjà approuvé à plus de 99,8% cette union.

L’union PSA-FCA va donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en termes de véhicules vendus, et au troisième en chiffre d’affaires derrière le japonais Toyota et l’allemand Volkswagen.

Plus de 400.000 salariés

Après le vote des actionnaires du français PSA lundi matin, les actionnaires de l’italo-américain FCA doivent valider la fusion lundi après-midi. Sa date effective doit être annoncée "très rapidement" selon le président du directoire de PSA et futur directeur général du nouveau groupe baptisé Stellantis, Carlos Tavares.

Stellantis comptera plus de 400.000 salariés et abritera dans le même garage 14 marques emblématiques comme Citroën et Maserati (déjà brièvement mariées il y a 50 ans), Fiat et Opel, Peugeot et Alfa Romeo, Chrysler, Dodge ou Jeep.

"J’ai rarement eu le sentiment autant qu’aujourd’hui de vivre un moment d’histoire", a déclaré l’emblématique président du conseil de surveillance de PSA, Louis Gallois, qui prend sa retraite à l’issue de cette fusion.