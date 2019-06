Fusion-acquisition: les échecs plus fréquents que les réussites, le cas Monsanto-Bayer

Chaque nouvelle révélation sur Monsanto met de plus en plus en difficulté le groupe allemand Bayer depuis qu’il a racheté l’entreprise américaine. Ce lundi, Bayer a confirmé que près de 600 personnes en France et en Allemagne avaient été fichées par la firme Monsanto en 2016, soit avant le rachat par Bayer du géant américain des pesticides pour 63 milliards d’euros. Depuis cette acquisition, Bayer doit affronter les multiples procédures liées à l’herbicide Roundup, objet ces derniers mois de trois jugements défavorables en Californie et visé par plus de 13 000 requêtes outre-Atlantique. Le géant Bayer avait-il connaissance des casseroles de Monsanto avant l’acquisition ? Comment se déroule une opération de fusion acquisition ? Pierre Walckiers, consultant en fusions acquisitions, apporte son éclairage.

Si un groupe veut fusionner avec un autre, comment fait-il ?

Pierre Walckiers : "Il y a trois principaux facteurs de réussite d’une opération de concentration : préparation, préparation et préparation. On commence par un audit préalable à l’acquisition – le due diligence – qui porte sur une série d’aspects de la société cible : les aspects comptables, stratégiques, commerciaux, juridiques, les litiges, les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, etc. Bayer a donc évidemment procédé à ce type d’examen avant de se lancer dans cette méga fusion avec Monsanto. Bayer s’est aussi évidemment entouré des plus grands conseillers dans tous ces domaines-là. Mais une acquisition est un investissement et le risque zéro n’existe évidemment pas".

Quel est l’objectif d’un rachat comme celui de Monsanto ?

"Il peut y avoir toute une série d’objectifs. Ici, c’est très clair : avoir le leadership dans le domaine chimique agricole. Pour Bayer, c’est un objectif clair et majeur depuis un certain nombre d’années. Ils avaient d’ailleurs précédemment fait une très grosse acquisition de plusieurs milliards d’euros qui s’était très bien passée, celle de la division agriculture du groupe français Amatis."

Comment bien se préparer à une fusion ? Comment être sûr que le vendeur n’a pas envie de se débarrasser de branches pourries ?

"Des erreurs peuvent se produire et il peut y avoir de la fraude dans des cas très rares, qui sont généralement très médiatisés. On en a eu un en Belgique : l’acquisition d’Omega Pharma par la firme israélo-américaine Perrigo. Cette opération s’est conclue pour à peu près quatre milliards d’euros et Perrigo réclame pas loin de deux milliards de dommages et intérêts au vendeur Marc Coucke".

"On ne sait pas encore s’il y a eu fraude, on parle d’embellissement des chiffres, mais le jugement par les instances arbitrales devrait arriver en 2021. Ça peut donc arriver, mais c’est exceptionnel. Il peut y avoir simplement aussi des erreurs d’appréciation dans les informations fournies. Je pense personnellement que sur le cas Bayer-Monsanto, ce n’est pas un problème de due diligence. Je pense que c’est simplement une mauvaise estimation des risques liés à certains produits."

Comment ne peut-on pas voir un danger à un si haut niveau ?

"Investir, entreprendre, c’est prendre des risques. Je pense que le management de Bayer a décidé de prendre un risque. Au moment de l’acquisition de Monsanto par Bayer, on parlait beaucoup moins du glyphosate que des OGM. C’était surtout ça qui faisait peur dans ce dossier d’acquisition. Aujourd’hui, c’est finalement le glyphosate qui leur a explosé à la figure. Ce sont des risques que Bayer a pris. Visiblement, ils n’ont pas évalué tout à fait correctement ces risques et le marché les a très sérieusement sanctionnés."

Est-il possible que Bayer dise : "C’est vraiment trop compliqué, j’abandonne " ?

"C’est possible mais c’est très difficile, parce que vous revendez à qui ? Monsanto n’était qu’une société cotée, détenue par les marchés financiers et donc par des millions de petits actionnaires. Vous revendez à qui ? Lorsque vous faites une acquisition de sociétés cotées, les recours que vous avez à exercer, vous les exercez contre le management et celui-ci est évidemment solvable jusqu’à un certain point. C’est donc extrêmement compliqué. Ça peut se faire sur des opérations privées, des annulations de ventes, mais ce n’est pas ce pas très fréquent. On pourrait imaginer que Bayer se redébarrasse de Monsanto en recotant en Bourse. Ça s’est passé dans un dossier en 1998 avec Daimler-Chrysler. Il y a eu une grosse méga fusion entre ces deux groupes automobiles et neuf ans plus tard, pour des raisons encore totalement différentes, les deux groupes se sont à nouveau séparés. Cela dit, il s’agissait là de raisons culturelles, parce que la plupart des intégrations ratées le sont pour des raisons culturelles, en raison de facteurs humains. C’est donc envisageable, mais ce n’est pas simple."

Y a-t-il d’autres grands exemples de fusions qui ont été des échecs ?

"La Harvard Business Review a publié un article et dit que les échecs en matière de fusions acquisitions représentent 70 à 90% des cas. En réalité, ça confirme des foultitudes d’études précédentes. Une étude du cabinet d’audit et de conseil KPMG parlait de 80% d’échecs. Les échecs sont donc plus fréquents que les réussites. Bien sûr, tout dépend ce qu’on entend par échec. Moi, ce que j’entends par échec, c’est lorsque 1+1 fait moins que deux. Et hélas, ça arrive très souvent."