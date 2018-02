Fraude ou erreur de la Redoute? Le retrait d'une promo "trop belle pour être vraie" provoque la fureur des clientes

100 euros de ristourne sur un panier d'au moins 100 euros d'achats, valable même sur des articles déjà soldés: c'est l'incroyable promotion dont ont profité ce mercredi des dizaines de clients de La Redoute... avant de déchanter. La firme de vente par correspondance, reconvertie dans la vente en ligne, publiait en effet en début d'après-midi un message selon lequel ils auraient été victimes d'une fraude: "L’offre de 100€ offert pour 100€ d’achat ne peut être appliquée, explique l'entreprise. Par contre il reste toujours -10% supplémentaires sur toutes les promos jusque -80% jusque ce soir minuit!"

"Une fraude ?", s'étonnent alors de nombreux clients, qui précisent qu'"aucun d'entre nous n'a fraudé. On a juste profité d'un code donné qui fonctionnait bel et bien. Par contre, pour le débit, pas de souci, ça a été très vite!" Les réactions sont unanimes: les clients réclament leur commande, menacent de porter plainte et de ne plus jamais passer par La Redoute. À voir les captures d'écran qui nous ont été transmises, la procédure semble en effet avoir été tout ce qu'il y a de plus régulière: les clients ont choisi leurs articles, validé leur commande, indiqué dans la case prévue le code promo, et celui-ci leur a permis de bénéficier d'une réduction de 100 euros sur le total de leur panier.

S'estimant lésées, plusieurs personnes se sont donc adressées à Test Achats, qui a répondu en deux temps: si La Redoute a réellement été victime d'une fraude, alors, ils ne sont pas obligés d'appliquer la réduction de 100 euros, mais les clients ont le droit de se rétracter. Mais l'association de défense des consommateurs précise: "C'est à La Redoute de prouver la fraude: jusqu'à preuve du contraire, vous êtes en droit de réclamer votre commande." Suit un deuxième message de La Redoute, qui semble avoir trouvé l'origine de la "faille": "Nous comprenons bien votre déception, nous aurions été très déçus aussi. Nous ne sommes pas à l’origine de cette superbe promo, nous serions intéressés de partager avec 'l’instagrammeuse' qui vous a fait part de l’offre pour trouver comment vous rendre le sourire".

Et de sous-entendre donc que c'est cette "instagrammeuse" qui aurait répandu un code qu'elle n'aurait pas dû transmettre. La plupart des clients déçus disent d'ailleurs avoir pris connaissance de ce code via un groupe Facebook, mais certains l'ont aussi transmis via mail, SMS, etc. Le hic, c'est qu'il ne semble pas y avoir eu de fraude de la part des utilisateurs. Ils ont passé leur commande et utilisé le site de façon parfaitement légale. S'il y a eu une erreur, c'est dans l'encodage de la promotion. Comme on peut le voir sur cette page de Prestashop, des promotions avec codes peuvent être programmées aussi bien à usage unique que multiple, pour un pourcentage, une somme, un groupe de personnes, etc.

Si La Redoute voulait limiter l'utilisation de cette promotion à une seule personne, elle pouvait très bien l'encoder de façon à ce que soit le cas. On ignore donc si c'est à l'encodage que l'erreur a été commise ou si la firme n'avait pas pris la mesure du risque de cette promo de dernier jour des soldes. Mais l'erreur ne semble avoir en tout cas été constatée qu'après plusieurs heures et un nombre de commandes sans doute très important. Elle a alors été désactivée et La Redoute a annoncé via Facebook que la promotion ne serait pas accordée. Aucun client n'a cependant été averti par mail. Et la plupart semblent bien décidés à réclamer leur dû. D'autant que la loi semble de leur côté...