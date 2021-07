France : il vous faut désormais un pass sanitaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture

C’est à partir d’aujourd’hui que tous les plus de 18 ans doivent présenter un pass sanitaire pour avoir accès aux lieux de loisirs et de culture dans des lieux pouvant accueillir 50 personnes comme les musées, salles de cinéma, parcs d’attraction. Pour les 12-17 ans, un délai supplémentaire a été accordé, ils ne devront présenter ce pass sanitaire qu’à partir du 30 août.

Comment trouver des centres pour faire des tests ?

Une plateforme spécifique a été mise en place par le ministère de la Santé afin de trouver les centres de dépistages qui réalisent des tests PCR et antigéniques, selon le département sélectionné. Concernant les tests antigéniques, des centres, pharmacies et professionnels de la santé (infirmier, kiné) peuvent les réaliser.

Pour une échelle géographique plus précise, vous pouvez également faire une recherche dans la carte ou l’annuaire général du site officiel du ministère de la santé, santé.fr. Indiquez "PCR" ou "antigénique" dans la barre de recherche, encodez votre ville, et sélectionnez bien l’onglet "Annuaire" au terme de la recherche afin d’afficher la carte.

En cas de cas contact, c'est un isolement de sept jours qui est imposé, avec un test antigénique effectué le plus tôt possible, et un test PCR au 7ème jour après le dernier contact.

La situation empire Le nombre des contaminations explose en France, en raison du variant Delta, plus contagieux. Avec 18.000 contaminations en 24 heures, "nous avons une augmentation de la circulation du virus de l’ordre de 150% sur une semaine : nous n’avons jamais connu cela", a mis en garde mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Alors que le gouvernement n’hésite plus à parler de "quatrième vague" et que le masque en extérieur fait son retour dans les zones touristiques où l’épidémie repart (Haute-Garonne, Charente-Maritime…), le Conseil de défense se réunit mercredi, jour de l’application du pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (contre 1.000 auparavant).

Annoncé il y a neuf jours en même temps que la vaccination obligatoire des soignants, l’élargissement du pass sanitaire avait provoqué une ruée sur la vaccination et fait l’effet d’une douche froide sur le milieu de la culture, qui peine à se relever de plusieurs mois de fermeture pour cause de pandémie.

"Sur le papier, c’est un super été avec des films forts comme + Kaamelott +, comme + Fast & Furious 9 + et beaucoup d’autres", affirme à l’AFP Alexandre Hellmann, patron du Grand Rex, mythique salle de cinéma parisienne. "Mais il y a le pass sanitaire, il fait beau et plein de gens vont décider de ne pas aller au cinéma".

Tomber le masque

Salles de cinéma, musées, théâtres et festivals d’été sont partagés entre crainte d’une baisse de fréquentation et espoir que la mesure, qui concerne pour l’instant les personnes majeures, ne décourage pas trop les spectateurs.

D’autant plus que l’obligation de porter le masque dans ces endroits-là n’est plus d’actualité, "sauf contrordre des préfets dans les départements en fonction de la situation épidémique", a annoncé mardi Olivier Véran.

Pour Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français, les salles sont "traitées comme les mauvais élèves" alors qu’il n’y a eu aucun foyer de contamination répertorié. Comment gérer au Grand Rex "1.200 personnes alors que les spectateurs arrivent un quart d’heure avant, et qu’il faut 20 à 25 secondes pour contrôler chaque personne", s’interroge-t-il.

Pour faire face à ces nouvelles contraintes, la Tour Eiffel, un des monuments les plus visités au monde, a prévu des tests antigéniques pour tous les visiteurs qui se présenteraient sans pass sanitaire (gratuits pour les Français, payants pour les étrangers). Des deux côtés de La Dame de Fer, qui a reçu depuis vendredi la moitié de sa fréquentation estivale habituelle, une tente a été installée à cet effet.

Le projet de loi étendant le pass sanitaire a débuté mardi son chemin au Parlement avant une éventuelle adoption en fin de semaine. Il prévoit l’extension de cette mesure aux cafés, restaurants et trains à partir de début août.