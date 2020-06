France : des centaines de milliers d'emplois industriels menacés d'ici 2022

Coronavirus en France : Macron accélère le déconfinement et trace un "nouveau chemin" -... Emmanuel Macron a proclamé dimanche soir un quasi-retour à la normale en France après trois mois bouleversés par l’épidémie de coronavirus, et dessiné un "nouveau chemin" pour la suite, autour de l’écologie, la souveraineté économique, l’unité de la République et la déconcentration. Dans une allocution très attendue de plus d’un quart d’heure, le chef de l’Etat a aussi défendu pied à pied sa gestion de la crise, faisant fi des nombreuses critiques. "Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays", a-t-il lancé, tout en promettant de corriger "vite et fort" les "faiblesses" que l’épidémie a mises à nu.