Fost Plus conteste les accusations de conflit d’intérêts et d’abus de pouvoir

L’organisme de recyclage Fost Plus, soutenu par ses partenaires Comeos, Detic et Fevia, conteste les accusations de conflit d’intérêts et d’abus de pouvoir portées par des organisations environnementales, fait savoir sa porte-parole dans une réaction à Belga jeudi.

Une enquête publiée par Apache mercredi décrit comment Fost Plus abuserait de sa position de monopole dans le recyclage des emballages notamment en communiquant des chiffres erronés et en s’opposant à des solutions plus respectueuses de l’environnement.

Les organisations environnementales Bond Beter Leefmilieu et Recycling Netwerk Benelux, qui considèrent Fost Plus comme un lobby au service des producteurs de déchets, ont à cette occasion demandée aux autorités belges de rompre avec l’organisme de recyclage et de le soumettre à un audit indépendant.

Des chiffres volontairement manquants ?

Fost Plus estime néanmoins que l’article d’Apache donne une image déformée et à sens unique de son fonctionnement. "Il est important de ne pas confondre conflit d’intérêts et obligation légale", a répondu l’organisme, qui affirme mettre en œuvre les obligations du gouvernement et, par là, supervise la chaîne de recyclage des emballages. "Présenter cette responsabilité sous un mauvais angle est une chose que nous trouvons absurde et qui bouleverse le monde".

►►► À lire aussi : Pourquoi le recyclage du plastique est-il responsable d’un début de crise à l’échelle mondiale ?

L’ASBL ajoute que la publication omet délibérément des données sur les contributions de l’industrie et du commerce à une politique d’emballage durable et les coûts que ceux-ci engendrent. Elle affirme en outre être auditée et évaluée à intervalles réguliers par la Commission interrégionale de l’Emballage.

Quant aux chiffres erronés, Fost Plus a répondu qu’elle suivait les réglementations européennes et la méthode de mesure imposée par celles-ci.

Enfin, l’organisme reconnaît qu’on "pourrait en faire plus" pour les déchets sauvages, mais rappelle que "toute solution doit être soutenue par toutes les parties concernées. "Plus d’application, moins de normalisation de ce comportement perturbateur et plus d’infrastructures et d’outils pour encourager les citoyens à faire ce qui est juste sont quelques-unes des clés du succès", conclut la porte-parole.