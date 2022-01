Forte hausse des ventes de PC en 2021

Le besoin de PC n’a pas diminué pendant la pandémie, que du contraire. Malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs, les ventes de PC ont atteint l’an dernier leur plus haut niveau en près de 10 ans.

Selon les sociétés d’analyse de marché IDC et Canalys, le marché a connu une croissance de quelque 15%. Le spécialiste Gartner estime pour sa part la croissance à 9,9% l’an dernier. Au total, entre 340 et 349 millions d’ordinateurs ont été vendus en 2021.

Le leader du marché reste Lenovo. Un PC sur quatre vendu en 2021 était fabriqué par l’entreprise chinoise. HP suit avec une part de marché de 20%, suivi par Dell (17%) et Apple (8%). La marque à la pomme a toutefois connu la croissance la plus forte (+28%).

Les ventes de PC ont pendant des années souffert du succès des smartphones. Les consommateurs utilisaient plus volontiers leur téléphone alors que les entreprises mettaient plus de temps à renouveler leur parc d’ordinateurs. Mais la pandémie a changé la donne. Le télétravail et les fermetures d’écoles ont donné un coup de pouce aux ventes de PC.