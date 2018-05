Forem: quelles perspectives d'emploi pour les futurs exclus de la "grande distribution" ?

Face aux plans de restructuration qui se multiplient dans le secteur de la distribution, quelles sont les perspectives d’avenir de tous ces travailleurs qui perdront leur emploi au cours des prochaines semaines?

Yves Magnant, Directeur général adjoint du Forem, dit constater de grandes évolutions dans le secteur. "L’e-commerce, mais aussi, et c’est paradoxal, l’émergence des circuits courts, avec de petits producteurs qui se groupent et commencent à faire la vente de proximité, apportent du changement dans le commerce en général."

Une solution : la logistique

Mais alors quelle reconversion peut imaginer le Forem, pour ces travailleurs exclus? Pour Yves Magnant, la logistique est une voie envisageable. "Les personnes qui ont travaillé dans un magasin, sont habituées à évoluer dans les rayonnages et dans les stocks. On a besoin d'opérateurs d'entrepôts, par exemple, de personnes capables de gérer un stock. On peut aider les personnes à se diriger vers une reconversion, en développement des compétences additionnelles. Ainsi que dans le champ relationnel. On voit que les compétences acquises dans la vente en matière de compréhension et de relations humaines dans de grandes surfaces, sont un atout."

Centres de contacts, délégués commerciaux…

"Nous avons besoin de personnes capables d'interagir avec un client. Une série de personnes peuvent donc aller, demain, vers des centres de contacts, vers des plates-formes web… Il y a d’autres métiers en pénurie, en Wallonie. Comme celui de délégué commercial. Pour quelqu'un qui a travaillé dans la vente et présente des compétences relationnelles, une reconversion est possible. Nous organisons, avec notre centre de compétence Management et Commerce, des formations à la délégation commerciale. L’on peut aussi former des attachés technico-commerciaux, qui sont en deuxième ligne, pour l’après-vente. Ce sont des opportunités que l'on peut facilement proposer à travers nos parcours de formation."