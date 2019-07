Foire agricole de Libramont : Un peu moins de 200.000 visiteurs pour la 85e édition de la Foire de Libramont

La 85e édition de la Foire agricole de Libramont, qui se clôture ce lundi soir avant deux journées de démonstrations forestières à Bertrix, a accueilli un total de 198.051 visiteurs sur ses quatre jours, contre 203.852 visiteurs en 2018, a-t-on appris auprès des organisateurs. Le record de fréquentation de l'évènement remonte à 2012, année d'inauguration du bâtiment amiral LEC (Libramont exhibition & congress), avec 219.328 visiteurs.

Malgré cette baisse de fréquentation d'une année à l'autre, sans doute attribuable à une météo capricieuse alternant un vendredi très chaud et un week-end pluvieux, "nous sommes super heureux", a commenté Jean-François Piérard, le président de la grand-messe des mondes agricole et rural, qui reste l'un des principaux évènements wallons en termes de fréquentation.

"Ce n'est pas l'absolu de la Foire de Libramont de savoir le nombre de visiteurs. L'absolu c'est que nos exposants fassent de bonnes affaires, sinon ils ne reviendraient pas. Les retours d'exposants sont bons. Ce qui nous fait plaisir, c'est la forte présence de visiteurs professionnels. C'est extra pour les exposants", souligne encore M. Piérard, se réjouissant aussi que tout se soit déroulé "sans incidents ni débordements".

Le président de la Foire de Libramont regrette toutefois une activité politique moins soutenue que lors des précédentes éditions, alors que les nouveaux gouvernements fédéral et wallon ne sont pas encore constitués. "Ce fut un peu tristounet au niveau politique."

Le thème de la Foire, "Qui construira nos villes demain?", a mis en avant la filière bois comme matériau de construction noble, local et durable. Et le coup de projecteur sera encore mis sur ce secteur lors des deux journées de démonstrations forestières prévues mardi et mercredi à Bertrix, à quelques kilomètres du champ de foire de Libramont. Organisé lors des années impaires, Demo Forest avait accueilli en 2017 42.450 visiteurs, un record.