Flandre: Unilin prévoit un investissement de 160 millions d'euros et recherche 350 collaborateurs

L'entreprise de construction et d'aménagement intérieur Unilin prévoit des investissements supplémentaires de 160 millions d'euros en Belgique au cours des deux prochaines années et recherche donc 350 nouveaux employés, annonce mercredi cette société basée en Flandre occidentale. Pour y parvenir, le groupe vient de lancer une campagne médiatique internationale afin de soutenir cette campagne de recrutement.

Unilin explique être confronté depuis de nombreuses années à la "guerre des talents". Cette année, elle connaît toutefois un pic, renvoyant à une enquête du Voka, l'organisation patronale flamande, selon laquelle deux entreprises sur trois souhaitant embaucher rencontrent plus de difficultés que d'habitude pour trouver du personnel compétent.

"Notre principal souci est de pouvoir attirer suffisamment de talents dans les années à venir", confirme Bernard Thiers, CEO d'Unilin Group. "Nous prévoyons 160 millions d'euros de nouveaux investissements au cours des deux prochaines années afin d'ancrer davantage la recherche, le développement et la production en Belgique. Sans grands talents supplémentaires, nous ne serons pas en mesure de réaliser nos importantes ambitions de croissance", prévient-il.

Unilin dispose actuellement de 350 postes vacants, dont 100 pour des opérateurs, plus de 65 pour des ingénieurs et 35 pour les ventes et le marketing. Afin de combler ces postes vacants, l'entreprise a lancé une campagne médiatique. Elle s'adresse à l'ensemble de la Belgique et au-delà.