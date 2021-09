Flandre : Barry Callebaut boucle la reprise de l’anversoise "Europe Chocolate Company"

Le négociant en cacao et fabricant de chocolats Barry Callebaut a finalisé l’acquisition de l’entreprise anversoise Europe Chocolate Company (ECC), entreprise spécialisée dans les spécialités cacaotées et les décorations. Le processus d’intégration a commencé.

L’opération, dont le montant n’avait pas été dévoilé, avait été annoncée fin juin, rappelle vendredi Barry Callebaut dans un communiqué. La reprise d’ECC doit permettre au géant zurichois d’améliorer ses capacités sur le marché de croissance que sont les spécialités et les décorations personnalisables.

ECC dispose d’une chocolaterie et d’un entrepôt à Malle. Elle offre une large gamme de chocolat industriel spécialisé et de décors de différents goûts et couleurs, y compris des bâtons boulangers, copeaux, morceaux et feuilles en chocolat.