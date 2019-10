Fitch confirme la note de crédit de la Belgique en AA

Fitch confirme samedi la note de la Belgique en AA- avec une perspective stable. L'agence de notation pointe toutefois les risques d'un Brexit sans accord pour l'économie belge. Fitch souligne encore la situation politique difficile en Belgique, mais s'attend à ce qu'un accord au niveau fédéral tombe dans les semaines à venir. Mais la possibilité de nouvelles élections ne peut pas non plus être exclue, note l'agence de notation. Une large coalition devrait vraisemblablement être formée, estime-t-elle, ce qui limitera les options de changements substantiels de la politique économique et fiscale.