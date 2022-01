Fiscalité : la Chambre approuve les dispositions 2022, sans baisser la TVA sur l’énergie à 6%

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière, majorité contre opposition, le projet de loi portant des dispositions fiscales diverses. Ce texte, porté par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), n’avait pas pu être approuvé avant les vacances d’hiver avec le budget 2022 et la loi-programme. La N-VA avait alors sollicité un rapport écrit. L’opposition a en outre reproché au gouvernement le dépôt tardif de nombreux amendements.

Le texte permet notamment d’inclure les dons aux fonds régionaux des calamités dans les libéralités permettant une réduction d’impôts. Il prévoit aussi une simplification administrative pour les travailleurs saisonniers et modifie certaines dispositions concernant les travailleurs frontaliers. Par exemple, une indemnité d’un licenciement à l’étranger ne sera plus prise en compte dans le calcul de l’impôt. La N-VA a, à l’inverse critiqué le volet pensions concernant les frontaliers.

De son côté, le PTB a déposé son amendement annoncé dès mercredi visant à réduire la TVA sur le gaz et l’électricité de 21 à 6%. "Faisons-le maintenant", a exhorté Raoul Hedebouw, calculant alors que 78 députés étaient favorables à la mesure. "On verra quels sont les partis qui sont dans l’action et ceux qui font du blabla." L’amendement a été rejeté.

