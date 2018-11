Fini de chercher ses pièces de 1 et 2 centimes: l'arrondi à 5 centimes deviendra obligatoire en 2019

Ce vendredi, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d’arrêté royal du vice-premier ministre et ministre de l’économie Kris Peeters rendant obligatoire l’arrondi jusqu’à 5 centimes pour les paiements en espèces.

"Les petites pièces de 1 et 2 centimes d’euro suscitent souvent un embarras pour de nombreux commerçants et consommateurs. Ces pièces sont souvent amassées dans des tirelires au point que cela s’est même traduit par une pénurie il y a quelques mois", a déclaré le ministre des finance Kris Peeters.

►►► À lire aussi : 1,63 milliard de pièces de 1 et 2 centimes traînent chez les Belges: que faire?

Cela fait suite à une initiative mise en place depuis 2014. Elle permettait aux commerçants d'arrondir les montants. Dans la pratique, on constatait un usage rare de cette possibilité. Apparemment personne ne veut être le premier à commencer à arrondir. "C’est pourquoi nous rendons maintenant obligatoire l’arrondissement en cas de paiement en espèces. Les organisations des commerçants soutiennent cette mesure", ajoute le ministre.

Selon une enquête auprès du Syndicat Neutre pour les Indépendants (SNI) début 2018, seulement 3 commerçants sur 10 procéderaient à l’arrondissement. Pourtant, de nombreux commerçants et consommateurs considèrent l’usage des pièces de 1 et 2 centimes d’euro comme un embarras. De la même enquête il ressort également que 8 détaillants sur 10 semblent être favorables à l’arrondissement.

Vers le haut ou vers le bas

Comme solution, le ministre Peeters introduit un arrondissement obligatoire pour les paiements en espèces. Ainsi il n’y a plus de manque de clarté et les commerçants ne devront plus craindre une publicité négative. L’arrondissement se fait toujours sur le montant total. Aussi bien le montant arrondi que le montant non arrondi devront être repris sur le ticket de caisse.

Pour les paiements électroniques il n’y a aucun changement: les commerçants ont la possibilité, comme cela est déjà le cas à l’heure actuelle, d’arrondir jusqu’à 5 centimes, mais ils ne sont pas obligés.

Cela aura-t-il un impact sur le consommateur ? Le Kris Peeters répond dans son communique : "Selon le montant, les arrondis se font vers le haut ou vers le bas. En moyenne, le consommateurs ne payera donc pas plus qu’aujourd’hui." Selon une étude de la Banque Nationale, à l’époque de l’introduction des premières règles d’arrondissement, les arrondissements symétriques n’ont guère eu d’effet sur l’inflation. La Banque centrale européenne partage cette analyse.

Entrée en vigueur au 1er décembre 2019

L’arrondissement obligatoire entrera en vigueur au 1er décembre 2019. De plus, une campagne sera organisée afin d’annoncer la mesure. L’Observatoire des Prix suivra les éventuelles conséquences de l’arrondissement obligatoire.

Concrètement, la règle unilatérale sera la suivante:

- 1 et 2 cent sont arrondis à 0 cent

- 3 et 4 cent sont arrondis à 5 cent

- 6 et 7 cent sont arrondis à 5 cent

- 8 et 9 cent sont arrondis à 10 cent