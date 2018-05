Fin de la grève chez Lidl: les magasins rouvrent leurs portes ce mercredi

La chaîne de magasins Lidl, en grève depuis le 25 avril, rouvriront leurs portes dès mercredi. Une réunion, en cours depuis 14 heures, a débouché sur un accord entre les syndicats et la direction du groupe Lidl. Les supermarchés et les centres de distribution devraient donc être à nouveau ouverts à la clientèle. Les 42 heures sont pérennisées et ajoutées de manière indéterminée jusqu'à l'établissement d'une nouvelle convention.

Les travailleurs de Lidl menaient des actions depuis plusieurs jours afin de protester contre la charge de travail. La direction a proposé une solution temporaire aux travailleurs, mais le syndicat socialiste SETCa la juge insuffisante tandis que les syndicats chrétien et libéral la soutiennent.

Lundi encore, une centaine de magasins avaient décidé de rester clos et les cinq centres de distribution de Lidl en Belgique étaient toujours bloqués par le syndicat socialiste SETCa.

Les futures négociations sur une nouvelle convention collective de travail s'attarderont notamment sur l'organisation du travail, la simplification des tâches, la diminution de la charge de travail, le respect des horaires affichés, l'augmentation des contrats horaires pour les travailleurs à temps partiel, un cadre sur la flexibilité et sur le travail étudiant ou encore le bien-être des travailleurs.

Les discussions aborderont aussi l'élargissement de l'équipe volante, qui est composée d'une septantaine de personnes aptes à remplacer des travailleurs absents. Un nombre insuffisant aux yeux des syndicats.