Fermeture des cafés à Bruxelles : "Et on ne fait rien contre les soirées clandestines", interroge l'Horeca bruxellois

Le secteur de l'Horeca est sous le choc et en colère, après l'annonce, ce mercredi, de la fermeture totale des cafés et des buvettes pendant un mois en région bruxelloise. La décision a été rendue publique par le ministre-président Rudi Vervoort (PS), à l'issue d'une réunion de la cellule de crise provinciale. Objectif: ralentir la propagation du coronavirus dans les 19 communes, où la situation sanitaire est préoccupante.

On ferme les lieux où il y a des mesures

Pour Fabian Hermans, administrateur et trésorier de la Fédération Horeca Bruxelles, la mesure, qui démarre jeudi, est jugée radicale. Car, selon lui, "on ferme les lieux où il y a des mesures" qui sont prises en terme de gestes barrières et où une fermeture a été imposée dès 23 h. A l'inverse, juste Fabien Hermans, "on ne fait rien contre les soirées clandestines, les soirées privées. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour constater que beaucoup sont organisées. Ce mardi, Horeca Bruxelles a repéré 17 soirées clandestines organisées sur le territoire de la région."