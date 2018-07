Felipe Van Keirsbilck (CNE): la prépension chez Carrefour, ce n'est pas un "Win for life"

La restructuration chez Carrefour n'aboutira à aucun licenciement sec en Belgique et "il y aura zéro fermeture de magasin" confirme le secrétaire général de la CNE (Centrale nationale des employés) Felipe Van Keirsbilck, interrogé sur La Première. "Il y aura des prépensions et des départs volontaires" selon la convention signée avec la direction du groupe de distribution.

Le ministre de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) devrait confirmer prochainement qu'il y aurait quelque 600 ex-travailleurs de Carrefour qui pourront bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC, l'appellation officielle de ce qui était appelé auparavant "prépension") à 56 ans. "C'est un moindre mal", poursuit le syndicaliste, "le bon plan social que l'on aurait voulu c'est pas de plan social du tout. Dans un groupe qui garde 8 milliards de cash sous le coude, qui fait un milliard d'euros de bénéfice chaque année, il n'y avait aucune raison économique - si ce n'est de donner encore plus d'argent aux actionnaires – de supprimer des emplois. Dans l'économie dans laquelle on vit les actionnaires décident. Ils ont décidé de supprimer au départ 1233 emplois, on a pu ramener ce chiffre" à 950.

"Ce n'est pas la collectivité qui paie"

Felipe Van Keirsbilck explique l'intérêt d'avoir obtenu l'autorisation d'octroyer le RCC à plusieurs centaines d'ex-travailleurs de Carrefour : "Celui qui tombe au chômage perd beaucoup plus d'argent, il se trouve dans une situation précaire puisque son allocation diminuera après un certain temps et c'est très difficile pour lui de retravailler. Tandis que celui qui est en RCC, il a un complément à charge de l'entreprise, c'est mieux pour lui. Il a une sécurité de statut et de revenu qui lui permettent de retravailler sans prendre des risques insensés. Et donc il a beaucoup plus de chances de retravailler à 57 ou 58 ans. La différence entre le chômage et le RCC, c'est que dans le second cas ce n'est pas la collectivité qui paie, c'est la société qui a décidé de licencier qui va payer un peu. Le travailleur paie des cotisations sur ce complément, il va consommer, payer des impôts. Donc la collectivité s'en sort beaucoup mieux qu'avec le chômage".

"On accable le chômeur et la victime"

Le gouvernement flamand a rejeté l'application du RCC dans le plan de restructuration de Carrefour, le ministre flamand de l'Emploi Philippe Muyters (N-VA) expliquant que cela constituerait un mauvais signal, avec des travailleurs qui seraient moins enclin à chercher un emploi alors que certains secteurs manquent de main d’œuvre. Pour Felipe Van Keirsbilck, "c'est le petit jeu électoraliste du théâtre politique flamand. Et malheureusement je vois que le MR enchaîne là-dessus constamment. On accable le chômeur et la victime, et on présente le RCC comme une espèce de 'Win for life' où les gens seraient à ne rien faire dans leur canapé jusqu'à la fin de leur vie. La réalité c'est le contraire".

Selon lui, "tout ce qui est fait aujourd'hui pour rendre le RCC difficile d'accès et très cher, cela contribue uniquement à augmenter la pression des chômeurs sur le marché du travail pour faire baisser les salaires. C'est la vraie raison".