Fedex a l'intention de supprimer 671 emplois dans son hub aérien de Liège

L'aéroport de Liège est-il au centre de la bataille entre Alibaba et Fedex ? - JT 19h30 -... L'aéroport de Liège est peut-être au centre d'une bataille entre le géant chinois de la vente en ligne qui va s'installer en région liégeoise, Ali baba, et les Américains de Fedex. Les administrateurs qui représentent le groupe aéroport de Paris et qui siègent aussi à Liège pourraient mettre de l'huile sur le feu dans ce dossier.