FEB, Fevia, UWE, pêcheurs flamands: les réactions mesurées du monde économique belge à l'accord Brexit

Le Premier ministre Alexander De Croo s'est félicité jeudi de l'accord qui définit les nouvelles relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit, tout en précisant que son gouvernement allait "maintenant l'analyser en détail avec les entités fédérées". Le ministre-président flamand, Jan Jambon, a pour sa part noté que l'impact de cet accord serait important pour la Flandre.

La FEB

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se dit "soulagée" et se réjouit jeudi de l'accord commercial annoncé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. De nombreux changements interviendront pour les entreprises belges et la fédération appelle donc à des mesures de soutien "appropriées" pour les secteurs les plus touchés. L'Union wallonne des entreprises (UWE) espère également un accord "équilibré".

La FEB se félicite particulièrement que l'accord écarte le risque de l'introduction de tarifs ou de quotas douaniers sur les échanges entre l'UE, et donc la Belgique, et le Royaume-Uni. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les entreprises belges car le Royaume-Uni "est l'un de nos plus importants partenaires commerciaux", rappelle la fédération.

L'absence d'accord commercial aurait entraîné l'application des tarifs de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à hauteur de 2,2 milliards d'euros par an, dont 1,6 milliard sur les exportations belges vers le Royaume-Uni et 0,6 milliard sur les importations en Belgique, chiffre la FEB.

Avec le Brexit, les entreprises seront notamment confrontées à l'introduction des formalités douanières et de nouvelles règles de TVA applicables à un pays tiers. La FEB appelle donc les autorités européennes et belges à mettre en place d'urgence des mécanismes adéquats de soutien aux secteurs les plus touchés. Elle juge également "crucial" de prévoir une période d'implémentation pendant laquelle les entreprises auront la possibilité de s'adapter pleinement à la nouvelle situation.

"En plus de la crise sanitaire et d'une crise des faillites imminente, notre pays ne pouvait pas se permettre une crise Brexit", commente Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. "Le monde des entreprises belge est donc soulagé qu'un accord commercial ait été conclu avec les Britanniques. Un joli cadeau de Noël sous le sapin qui nous protégera en partie contre de nouveaux dommages économiques et des pertes d'emplois."

L'Union wallonne des entreprises

L'UWE se réjouit également d'un accord qu'elle espérait depuis le début des négociations. L'Union wallonne des entreprises dit "ne pas douter" que la Commission européenne ait négocié un accord comportant les mêmes règles pour toutes les parties, afin d'éviter les distorsions de concurrence.

La Fevia

Fevia, la Fédération de l'industrie alimentaire belge, salue l'accord commercial sans tarifs et sans quotas conclu jeudi entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'un des secteurs les plus touchés par le Brexit, avec 2,1 milliards d'euros d'exportations vers le Royaume-Uni. Mais la fédération réclame des informations et un soutien pour les entreprises.

Malgré cet accord, Fevia souligne que l'impact du Brexit reste important et demande des mesures afin de garantir "un commerce fluide des aliments et des boissons". Un point de contact central au sein des autorités belges et une période de transition sont nécessaires, considère la fédération.

"Le Royaume-Uni est notre quatrième plus grand marché d'exportation. Pour notre secteur, cet accord commercial est donc un cadeau plus que bienvenu sous le sapin de Noël", se félicite Bart Buysse, CEO de Fevia. "Sans accord commercial, nos entreprises devraient payer 321 millions d'euros par an en droits de douane, ce qui rendrait nos exportations en moyenne 15% plus chères."

La fédération rappelle cependant les taxes et les nombreuses charges administratives supplémentaires engendrées par le Brexit. "Pour s'adapter à la réalité post-Brexit, nos entreprises doivent investir, entre autres dans la formation, les nouveaux logiciels, les solutions logistiques et la recherche de marchés alternatifs", ajoute le président Jan Vander Stichele. "Nous appelons donc nos décideurs politiques à soutenir nos entreprises à cet égard."

Fevia demande des éclaircissements à court terme sur les conséquences de l'accord pour les entreprises alimentaires en termes de règles et de formalités.

Les pêcheurs flamands

L'accord sur le Brexit aura aussi de grandes conséquences pour les pêcheurs flamands. Emiel Brouckaert de la centrale des armateurs n'est pas satisfait du fait que les pêcheurs de l'Union européenne ont dû s'incliner. "Mais c'est bien de savoir que l'on pourra toujours pêcher au 1er janvier prochain", dit-il jeudi.

Les pêches était l'une des pierres d'achoppement dans les négociations sur l'accord post-Brexit. Le Royaume-Uni voulait être en mesure de pouvoir réguler l'accès à ses eaux. En Belgique, les pêcheurs sont largement tributaires des eaux poissonneuses britanniques. Les détails de l'accord n'ont pas encore été détaillés mais les pêcheurs européens devraient céder 25% de leur chiffre d'affaires. En revanche, l'accès aux eaux britanniques leur serait garanti durant 5 ans et demi. "C'est très peu de temps. On en sait pas sur de nouvelles négociations futures", ajoute M. Brouckaert.

"Nous ne sommes pas heureux d'avoir dû nous incliner. Nous étions demandeurs que rien ne change. C'était notre position depuis le début", conclut-il. En cas de Brexit sans accord, les pêcheurs européens n'auraient certainement pas pu aller pêcher dans les eaux britanniques.

La ministre flamande de la Pêche

La vice-ministre-présidente du gouvernement flamand et ministre de la Pêche, Hilde Crevits, s'est déclarée jeudi "soulagée" de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et qui définit leurs nouvelles relations après le Brexit, tout en soulignant qu'il aurait un impact important sur le secteur flamand en raison de la réduction prévue des quotas de prises dans les eaux britanniques. "Les pêcheurs méritent désormais une attention particulière pour qu'une pêche viable en Flandre reste possible", a-t-elle affirmé à l'agence Belga.

Selon les termes de l'accord connus jeudi soir, les quotas de prises accordés aux pêcheurs flamands dans les eaux britanniques pour les cinq prochaines années et demi concernent quatre espèces de poissons - la sole, la lotte, la raies et la plie. Mais ils iront en se réduisant considérablement, a souligné Mme Crevits (CD&V).

"Nous devons maintenant soutenir pleinement l'industrie de la pêche pour qu'elle reste viable à long terme", a-t-elle ajouté.

La moitié environ des prises effectuées par la flotte de pêche flamande - 65 navires, ce qui représente directement et indirectement quelque 2.500 emplois - proviennent des eaux britanniques.

"Tous les détails de l'accord ne sont pas encore connus, mais ce que nous avons déjà appris, c'est que l'accès aux eaux britanniques continuerait d'être garanti pendant une période de 5,5 ans. Cela comprend l'accès à la zone des 6 à 12 milles (au large des côtes du Royaume-Uni) pour navires qui sont déjà actuellement actifs dans cette zone. Cette zone des 6 à 12 milles est celle où les navires belges opèrent. Cette zone est particulièrement importante pour la poursuite des activités de pêche d'une trentaine de plus petits navires", a précisé Mme Crevits.

Selon elle, "c'est une bonne chose qu'une période de transition ait maintenant été convenue". "Mais une période de transition plus longue aurait été préférable pour nos pêcheurs. Notre objectif était à l'origine de dix ans. Les pêcheurs flamands devront désormais s'adapter plus rapidement à la nouvelle situation et cela peut aussi signifier qu'ils doivent rechercher de nouveaux lieux de pêche et de nouvelles techniques de pêche", a-t-elle encore déclaré.

La ministre a souligné qu'en matière d'accès des pêcheurs aux eaux britanniques, la "Privilege Charter" - une charte datant de 1666 et par laquelle le roi d'Angleterre de l'époque, Charles II, donnait un accès éternel à 50 pêcheurs brugeois - restait un document juridiquement pertinent.

En ce qui concerne les quotas, chaque Etat membre de l'UE souhaitant pêcher dans les eaux britanniques après la période de transition de cinq ans et demi devra négocier annuellement avec Londres.