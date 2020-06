Faut-il relocaliser les produits qui ont manqué pendant la crise sanitaire ?

Des masques pour protéger, et des écouvillons pour tester. Mais aussi du gel hydroalcoolique pour désinfecter, et des respirateurs pour assister les patients. Cela n’aura échappé à personne, la crise sanitaire a révélé de nombreuses failles dans notre approvisionnement de produits médicaux jugés aujourd’hui essentiels. Des chaînes de production ont rapidement été déviées, pour combler le vide – dans l’urgence. Mais faut-il pour autant relocaliser des productions sur le long terme ? La question est en fait loin d’être évidente.

"On a vite vu ce besoin criant d’écouvillons, sur base de nos échanges avec les hôpitaux", glisse Roger Cocle, co-CEO, d’Any-Shape. Les écouvillons, produits en grands volumes, ont dès lors remplacé depuis deux mois, les pièces de précision produites en petites séries et destinées aux secteurs automobile ou aérospatial.

"Cette crise du Covid a montré à quel point nous avions perdu toute notre indépendance. Il est absolument indispensable de repenser l’approvisionnement des médicaments essentiels et des équipements de protection individuels, pour assurer la santé dans le cadre de pandémies", affirme Sylvie Ponchaut la directrice de Biowin, le pôle wallon de compétitivité du secteur de la pharmacie et des sciences du vivant.

Relocalisation dans l’urgence

Les écouvillons sont stérilisés, une fois traités – par sablage, soufflage et passage aux ultrasons. "Le plus important, c’était de trouver un échantillon qui ne blesse pas le patient et qui soit surtout facile à utiliser par le personnel soignant", souligne Anthony Mungiovi, ingénieur chez Any-Shape et en première ligne de la conception. "D’un point de vue ingénierie ça a été plus facile, parce que ce sont systématiquement les mêmes pièces", confie Sophie Neven, ingénieure.

"Mais côté production, en revanche, ça a été plus compliqué. Il a fallu produire très rapidement un grand nombre de pièces en série, et non plus pièce par pièce comme on avait l’habitude de le faire pour l’aéronautique. Il y avait une contrainte temps – et un peu plus de pression."

Urgent de relocaliser en Europe

Cette production relocalisée d’écouvillons sur le sol belge sera-t-elle pérenne ? Roger Cocle reste prudent : "Le gouvernement nous a demandé de rendre la production pérenne, mais il est trop tôt pour le dire". La réorganisation de la production de la PME liégeoise, s’est faite dans l’urgence, avec un objectif pragmatique. "Je ne connais pas de PME de dix personnes qui peuvent se permettre de ne plus avoir de chiffre d’affaires pendant six mois, un an." La réorganisation aura ici aussi été influencée par la mise à l’arrêt de nombreux secteurs.