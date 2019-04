Faut-il craindre un retour du chômage économique en Belgique?

A première vue, la progression peut sembler fulgurante. Le pourcentage de jours de travail non prestés pour raisons économiques est passé de 0,86% fin 2018 à...1,41% au premier trimestre 2019. Voilà ce qui ressort de chiffres d'Acerta (prestataires de services RH) collectés auprès de 32.000 employeurs privés. Il s'était fait tellement discret, ce chômage économique, que nous l'aurions presque oublié. Et comme c'est un indicateur potentiel, de ralentissement structurel de l'activité économique...est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Pas forcément.

D'abord, parce qu'en 2016, le chômage économique avait baissé jusqu'au plancher. "C’est un sursaut par rapport à un bas historique", souligne Olivier Marcq juriste chez Acerta, "Le pourcentage reste maitrisé, et donc pas trop inquiétant. Ce qui serait inquiétant c’est qu’il continue à augmenter. Mais si on regarde les chiffres en détails, le pic de chômage économique pour le premier trimestre a été atteint en janvier. En février et mars, le pourcentage de jours de chômage économique a déjà diminué".

En 2009, au plus fort de la crise économique et financière, les dépenses de l'ONEM liées au chômage économique dépassaient légèrement les 800 millions d’euros. Depuis 2012, ces dépenses n’ont tout simplement pas cessé de baisser, pour passer sous les 200 millions en 2018. Au point qu’aujourd’hui, certains mois de l’année, le chômage temporaire pour raison économique est parfois moins important que le chômage temporaire pour cause d’intempéries. Une situation tout à fait inimaginable il y a dix ans.

Un recul économique structurel?

Mais ce chômage économique est considéré comme un signal, un indicateur possible d'un recul économique structurel. "Il faudra surtout voir ce qui se passe à l’avenir", avance Olivier Marcq. "Est-ce que la baisse continue, ou bien se stabilise ? Est-ce que différents facteurs vont faire que les entreprise vont devoir recourir de manière plus importante au chômage économique, ce qui est généralement une première étape avant de possibles licenciements, et un signe d’une dégradation de l’économie".

Prudence avec les prévisions

Pour le moment, rien de particulièrement alarmant, donc. Et les vastes tableaux de chiffres de l'ONEM sont plutôt éclairants: les premiers mois de l'année sont souvent les plus intenses en chômage économique. Cela dit, les incertitudes liées au Brexit, aux tensions commerciales internationales, et aux élections européennes...nous invitent évidemment à la plus grande prudence. Si vous entendez à nouveau parler de chômage économique dans les mois qui viennent, cela ne sera pas forcément une bonne nouvelle.