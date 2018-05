Faudrait-il un cahier des charges pour "labelliser" les écoquartiers?

La ville de Liège a présenté son projet d’écoquartier sur le site de Coronmeuse et il sera validé au Conseil communal ce soir. Ce n’est pas le seul projet du genre dans le pays: à Court-Saint-Étienne, à Genappe, à Laeken et à Montignies-sur-Sambre, presque tous les mois on annonce un nouveau quartier durable. Mais finalement, qu’est-ce qui se cache derrière ce nom d’écoquartier ? Est-ce qu’il y a de vraies normes écologiques à respecter ou bien est-ce que c’est un argument marketing ?

Un écoquartier, en principe, c'est un petit quartier, un lotissement, qui est organisé pour être plus respectueux de l’environnement. Il faut évidemment être bien connecté aux transports en commun, bien orienté par rapport au soleil, avoir des maisons mitoyennes pour ne pas trop chauffer et il faut aussi toute une dynamique de voisinage: partager une tondeuse, une voiture, gérer ensemble un potager collectif, etc. Il y a toute une réflexion sur la manière de vivre ensemble.

Il ne suffit donc pas de bien isoler ses maisons et planter deux, trois arbres pour pouvoir s’autoproclamer écoquartier. Mais c’est une définition théorique parce qu’en fait, dans la réalité, il n’y a absolument aucune obligation. N’importe quel promoteur immobilier peut écrire sur un panneau " Ici, on construit un écoquartier ".

Pour Bernard Deprez, prof d’architecture à l’UCL, parfois il y a un vrai projet, une vraie réflexion derrière cette annonce, et parfois il y a simplement du marketing derrière: "On essaie généralement de vendre des bâtiments plutôt que des quartiers, des bâtiments avec des qualités qu’on leur prête sans les avoir vérifiées, sans pouvoir en réalité les vérifier. Tant qu’on ne prouve pas vraiment ce qu’on dit, on est simplement dans de la réclame, on n’a pas un discours qui est beaucoup plus argumenté".

Il existe pourtant des documents de référence que les régions, à Bruxelles et en Wallonie, ont élaborés : "C’est quoi un écoquartier?" Mais il n’y a rien d’obligatoire. Certains promoteurs s’en inspirent quand même et d’autres pas.



Un label certifié avec des critères précis, des contrôles, comme pour le label bio existe déjà en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Mais pour Bernard Deprez qui a fait tout un travail avec la région bruxelloise, contrôler avec un cahier de charges, avec des petites cases à cocher n’est pas forcément la solution: "Que voulez-vous contrôler ? La réussite d’un vrai écoquartier ou d’un quartier durable est son fonctionnement, c’est-à-dire comment les gens vont y habiter. Donc, comment est-ce que vous vérifiez que les gens habitent bien ? C’est impossible en fait. Des gens veulent habiter un écoquartier pour se sentir mieux et pour avoir une meilleure santé, mais en même temps ils ne veulent pas faire de concession sur leur mobilité, etc., donc je ne vois pas comment on pourrait, ou même comment ce serait intéressant de mesurer tout ça".

Difficile de labelliser un mode de vie. Pour ces architectes, la solution serait plutôt la sensibilisation et l’éducation des promoteurs d’abord, puis des acheteurs.

Un écoquartier ne peut pas se permettre d’être plus cher qu’un quartier conventionnel qui serait équivalent, parce qu’il ne se vendrait probablement pas ou en tout cas moins bien. Certains promoteurs disent que ce n’est pas vraiment un argument de vente et d’autres disent que c’est vrai, qu’il y a un intérêt du public et que ça se vend bien chez certaines personnes. Mais est-ce que ça se vend bien parce que c’est plus écologique ou simplement parce que c’est un quartier qui est bien situé et à des prix équivalents à un quartier conventionnel ? Difficile de trancher....