Faillite totale de Thomas Cook Retail Belgium

La direction de Thomas Cook Retail Belgium confirme la faillite de l'entreprise. "Malgré d'intenses discussions, aucun accord n'a été conclu sur le financement à court terme", a-t-elle déclaré à l'agence Belga.

Quelques minutes plus tôt, Els De Coster, permanente syndicale CGSLB, avait déjà annoncé la mauvaise nouvelle pour les 501 employés en Belgique. Une décision annoncée lors du conseil d’entreprise extraordinaire qui se tient en ce moment au siège de l’entreprise à Zwijnaarde.

Suite à la faillite du tour-opérateur britannique, on savait que la branche belge était également sur la sellette. Le 27 septembre, le tribunal de l’entreprise de Gand avait déjà déclaré en faillite trois sociétés de Thomas Cook en Belgique. La dernière entité, Thomas Cook Retail Belgium qui employait le plus de personnes, espérait une reprise. C’est cette entreprise qui a en charge les bureaux Neckermann et Thomas Cook.

Els De Coster déclarait déjà la semaine dernière : "Il faut de l’argent pour maintenir l’emploi et les chances de survie. M. Dekeyser (CEO de Thomas Cook Retail Belgique, NDLR) a déclaré qu’il nous fallait 5 millions d’euros pour permettre aux 500 employés de continuer à travailler." D’après le syndicat libéral, cette somme n’a donc visiblement pas été trouvée.