Faillite pour Claim it, spécialisée dans l'indemnisation de passagers aériens

La société Claim it, spécialisée dans le dédommagement de passagers confrontés à des annulations ou à des retards importants sur les voyages en avion, est en faillite, rapporte L'Echo mercredi.

Le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles vient de déclarer la faillite de la société créée à la fin de l'année 2012 par Ralph Pais, venu des Pays-Bas. L'avocat Olivier Ronse a été désigné comme curateur.

La société, fondée était devenu un acteur incontournable de la compensation pour des passagers lésés par des compagnies aériennes, avait fait beaucoup parler d'elle en 2016. Cette année-là, la société avait obtenu un dédommagement de 120.000 euros de la compagnie aérienne low cost Vueling.

"On a récupéré des millions d'euros pour des gens qui n'auraient pas récupéré cela sans Claim it", a expliqué Ralph Pais à L'Echo mardi. L'intéressé pointe les tribunaux comme principal responsable de la débâcle de sa société. "Depuis deux ans, les tribunaux en Belgique ont eu un comportement honteux vis-à-vis de nos dossiers. Ils sont confrontés à de gros volumes qu'ils ne veulent pas traiter, ils essaient de décourager nos clients en rendant des jugements qui ne tiennent pas la route", a-t-il expliqué.

Les compagnies aériennes ne doivent pas dédommager leurs clients si elles peuvent invoquer des circonstances exceptionnelles. "Ici, les tribunaux acceptent n'importe quoi comme circonstances exceptionnelles", déplore ainsi le CEO de Claim it. Il indique qu'une bonne partie de l'augmentation de capital en juillet 2017, de plus de 320.000 euros afin de rayonner à l'international, a filé dans des frais juridiques toujours plus considérables.