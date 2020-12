Faible augmentation du taux de chômage au mois d'octobre au sein de l'Union européenne

Le taux de chômage dans la zone euro s’est établi en octobre à 8,4%, en (très) légère baisse par rapport au mois de septembre où il atteignait 8,5%, selon les données publiées ce mercredi par l’office européen de statistiques, Eurostat. Dans l’Union européenne, le taux de chômage s’élevait à 7,6%, stable par rapport au mois précédent.

Sur base annuelle toutefois, le taux de chômage s’affiche en hausse tant dans la zone euro (8,4%, contre 7,4% en octobre 2019) que dans l’UE (7,6%, contre 6,6% en octobre 2019).

En Belgique, le taux de chômage s’est établi à 5,1% en octobre, une proportion stable ces derniers mois. Eurostat indique que 258.000 personnes étaient au chômage en octobre dans le Plat pays.

Près de 17 millions de personnes au chômage au sein de l’UE

Dans l’Union européenne, Eurostat estime que 16,236 millions de femmes et d’hommes étaient au chômage en octobre, dont 13,825 millions dans la zone euro. En un an, le nombre de personnes au chômage a augmenté de plus de 2 millions dans l’UE et d’1,6 million dans la zone euro.

Le chômage des jeunes (moins de 25 ans) s’établissait, lui, à 17,5% dans l’UE et 18% dans la zone euro en octobre, tous deux en hausse par rapport au mois précédent.

Davantage de femmes que d’hommes étaient au chômage en octobre, tant dans la zone euro (8,9%, contre 8% pour les hommes) que dans l’UE (8%, contre 7,2% pour les hommes).