Facebook rejoint le Centre de la communication et le Jury d'éthique publicitaire

Facebook va souscrire officiellement aux principes et objectifs du Centre de la communication et du Jury d'éthique publicitaire (JEP), annoncent mardi le réseau social et l'ancien Conseil de la publicité. Facebook participe donc désormais au fonctionnement du système d'autodiscipline publicitaire en Belgique, se félicitent les différents partenaires.

Le Centre de la communication est l'organisation professionnelle qui rassemble le secteur de la communication en Belgique et ses associations respectives (UBA, ACC, VIA, LA PRESSE.be, VNM, WE MEDIA et AEA). Une grande partie de ses moyens est consacrée au JEP, un "organe indépendant et composé de façon paritaire qui a pour mission d'assurer une publicité loyale, véridique et socialement responsable".

Ce soutien explicite de Facebook constitue un ajout important à sa propre politique de publicité, qui comprend des règles en matière de contenu publicitaire et de son placement, estime le Centre de la communication.

"Nous voulons nous assurer que lorsque les personnes et les entreprises se réunissent sur nos plateformes, les deux groupes retirent de la valeur de cette interaction. Cela n'est possible que si nos plateformes constituent des endroits sûrs et fiables pour faire des affaires. Nous nous engageons en permanence à assurer cette sécurité et cette fiabilité sur la base du respect strict de notre propre politique de publicité. L'adhésion aux principes et objectifs du Centre de la Communication et du JEP y ajoute une dimension supplémentaire", commente Alexis Lebedoff, Country Director Facebook Belgium.