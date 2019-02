Facebook, 15 ans d’existence, quelques galères, mais une santé de fer

Facebook a 15 ans. Enfin, le réseau social les fêtera ce lundi. Le 4 février 2004, Mark Zuckerberg mettait en place " The Facebook ". À la base, le réseau mettait juste en " relation " des étudiants, sur base de photos, mais rapidement, la plate-forme s’est transformée en un réseau inédit à l’époque. Le " mur " où l’on peut publier des photos personnelles ou autres (à partir de 2007), le fait de pouvoir étaler sa vie mais aussi partager facilement des informations en tout genre était une petite révolution dans l'univers virtuel qu'est le web où les blogs pullulaient.

Et si les critiques fusent aussi, surtout après le scandale Cambridge Analytica, Facebook continue d’afficher une santé financière plus que correcte, malgré le cri des cassandres qui affirment que les " jeunes" s’en détournent au profit de réseaux sociaux plus spécifiques.

Malgré cela, Facebook reste "incontournable" et près de 2,7 milliards d’individus sont inscrits sur le réseau social. Et c'est sans compter sur le fait que Facebook détient aussi Whatsapp ou encore Instagram.

Stratégie payante

Le réseau social est gratuit, mais il génère beaucoup de revenus, et ce principalement grâce à la publicité. En 2007, Facebook propose aux personnes inscrites de créer des pages (événements, entreprises, etc.) et s’ouvre à la publicité par la même occasion. Une stratégie payante car les annonceurs sont friands des données (assez précises) récoltées par Facebook sur ses utilisateurs. C’est d’ailleurs dans cet excès, avec le scandale Cambridge Analytica, que Facebook a connu sa plus grande crise, en 2018.

En tout cas, malgré les doutes qui ont pesé sur l’avenir du réseau social après cette affaire, Facebook a présenté des résultats financiers dans le vert. Le bénéfice net pour le 4e trimestre de 2018 était de 6,88 milliards de dollars, rien que ça. De quoi rassurer les investisseurs qui redoutaient une crise de croissance, voire une désertion du public au profit d’autres réseaux.

Ces résultats ont donc permis à l’action de remonter ces derniers jours, et Facebook affiche une santé financière solide.