Face aux grèves, Ryanair menace de délocaliser des emplois

Face au risque de nouvelles grèves de ses pilotes en Europe, le directeur général de la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair, Michael O'Leary, a menacé mardi de délocaliser encore plus d'emplois en Pologne.

La compagnie irlandaise connaît son conflit social le plus dur en trente-deux ans d'existence. Si c'est nécessaire, a souligné Michael O'Leary lors d'une conférence de presse en Autriche, des emplois seront supprimés "sur n'importe quel marché".

"Nous avons aujourd'hui - à Ryanair - vingt marchés qui ont besoin de plus d'avions, nous manquons d'avions dans presque tous les marchés où nous opérons en raison de la demande pour nos prix, nos services", a-t-il dit, évoquant notamment la Pologne, où opère Ryanair Sun.

Certains marchés de Ryanair ont pâti des grèves ces derniers mois mais "le marché polonais connaît une énorme croissance,

Ryanair Sun est très rentable, nous avons besoin de plus d'avions sur le marché polonais", a-t-il affirmé.

"S'ils (les syndicats et les pilotes) font preuve de bon sens, nous parviendrons à des accords", a poursuivi le directeur général. "Mais si on a affaire à des gens qui font grève juste pour faire grève, alors ils verront que les emplois et les avions peuvent très bien aller ailleurs..."

La grogne monte

Présente sur 86 bases dans 37 pays, Ryanair a évité des grèves généralisées en décembre dernier, avant les fêtes de fin d'année, en reconnaissant pour la première fois des syndicats mais elle peine depuis à conclure des accords avec certains d'entre eux.

Lundi, les pilotes en Allemagne ont voté massivement en faveur d'une grève s'ils n'obtiennent pas une convention collective acceptable. La grogne s'est également étendue mardi aux Pays-Bas.

Il y a une semaine, un quart des pilotes basés à Dublin ont observé leur troisième arrêt de travail de vingt-quatre heures en deux semaines.

La semaine précédente, les personnels de cabine d'Italie, d'Espagne, du Portugal et de Belgique s'étaient mis en grève pendant deux jours, ce qui avait contraint le groupe à annuler plus de 12% de ses vols.

Le 25 juillet, Ryanair a annoncé réduire de 20% sa flotte basée à Dublin pour la saison d'hiver et fait savoir que les grèves pourraient menacer les emplois de 300 pilotes et personnels navigants.

Michael O'Leary renonce à son bonus

En raison de la récente crise des annulations de vols, le patron de Ryanair Michael O'Leary a renoncé à son bonus au titre de 2018. Son bonus aurait pu atteindre un million d'euros, selon le rapport annuel de la compagnie aérienne.

Dans ce rapport publié lundi, la compagnie à bas coûts explique que malgré un profit record lors de l'exercice 2017-2018 clos fin mars, le directeur général a décidé de ne pas toucher le bonus auquel il avait droit.

Ce bonus peut atteindre un an de salaire, soit environ un million d'euros pour M. O'Leary au titre de l'exercice écoulé. En 2016-2017, il avait obtenu un bonus de 950.000 euros.

Le patron de Ryanair conserve par ailleurs son salaire de 1,06 million d'euros ainsi qu'une rémunération en actions pour 1,25 million d'euros.