Face à la hausse des prix de l’énergie, le photovoltaïque permet d’éviter les factures trop salées

Le photovoltaïque est-il une solution pour éviter des factures d’électricité trop salées ? Avec l’augmentation des prix de l’énergie, l’investissement semble judicieux et de nombreux Belges ont décidé de franchir le pas. Ces dernières semaines, les demandes auprès des installateurs sont en hausse.

"Au niveau financier, c’était une évidence" révèle Philippe Van Loo. Il a récemment installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation et les premiers résultats sur sa facture se sont rapidement fait ressentir : "On a posé 29 panneaux pour environ 10.000 euros et cela a fait diminuer nos factures énergétiques de plus de 100 euros par mois. C’était le cas avant la montée des prix de l’électricité et la réduction sera encore plus importante avec les nouveaux tarifs", constate-t-il.

Une belle réduction que remarque également Giovanni Carbonne. Depuis l’installation de ses panneaux, il ne dépense presque rien pour son énergie : "Au départ, je payais 220 euros par mois pour le gaz et l’électricité. Aujourd’hui, je ne paye plus que la location du compteur, soit une vingtaine d’euros par mois. Lorsque je reçois le décompte à la fin de l’année, je suis à 0 euro donc je ne paie plus le gaz et l’électricité."

Les entreprises se tournent également vers le photovoltaïque

Les particuliers ne sont pas les seuls à se tourner vers l’énergie solaire, de nombreuses entreprises ont aussi flairé la bonne affaire pour réduire leurs coûts.

C’est notamment le cas de l’espace de Coworking Business Center Ecoly à Namur où on attend avec impatience la fin de l’hiver : "Dès l’arrivée des rayons de soleil, nos nouveaux panneaux photovoltaïques devraient nous permettre de faire une fameuse économie. Nous avons investi dans 1200 panneaux solaires devrait permettre de produire 400.000 kW d’électricité chaque année. On estime que nous pourrons faire une économie de 60.000 euros d’électricité par an pour un investissement de plus de 300.000 euros", détaille Paul De Sauvage, administrateur délégué du business village Ecolys.

Cet investissement, cette entreprise pourra le compenser en un rien de temps au vu de l’état actuel du marché : "Au départ, cet investissement devait être amorti sur 6-7 ans. Avec l’augmentation des prix, on pense réduire notre durée d’amortissement donc c’est un très bon choix" conclut Paul De Sauvage.

Forte demande mais pas de retard

Les entreprises d’installation de panneaux photovoltaïques voient les demandes augmenter et ils ne prévoient pas à une baisse dans les prochains mois : "On s’attend à ce que le prix de l’énergie reste au niveau actuel pour l’année à venir, aux alentours des 180€/MWh. C’est un niveau qui va baisser progressivement en 2023 et 2024. On s’attend à une normalisation mais on ne reviendra jamais au même niveau que précédemment. En termes d’activité, cela veut dire que l’on aura beaucoup de travail pour les années 2022-2023", indique Benoit Fosséprez, administrateur général de Green Energy.

Malgré la hausse de la demande, les entreprises arrivent à suivre. Les délais pour la pose de panneaux photovoltaïques ne sont pas rallongés.