FabLab: ramener la fabrication d'objet dans la ville

Envie de vous fabriquer un vase personnalisé en impression 3D, de réparer votre grille-pain ou recoudre un vêtement? C'est possible dans un FabLab. En tout il y en a huit à Bruxelles. La région Bruxelloise inaugure, à Evere, son deuxième atelier financé par des fonds publics.

Un FabLab (contraction de Fabrication Laboratory en anglais, laboratoire de fabrication) c'est un atelier partagé dans lequel toute une série de machines sont partagées, des plus modernes (imprimante 3D, découpeuse ou fraiseuse numérique,...) aux plus classiques (machines de menuiserie, machine à coudre, poste de soudure,...).

Partage de machines et partage de savoirs

Les FabLab s'adressent aux bricoleurs du dimanche, aux indépendants qui se lancent et n'ont pas les moyens d'immédiatement investir dans de grosses machines, aux entreprises et startup qui veulent fabriquer des prototypes de leurs produits avant de lancer la production à grande échelle, aux étudiants, aux écoles, aux architecte, aux designers,...

Évidemment tout ce monde se parle, et c'est d'ailleurs le principal intérêt de ce genre de lieu pour Maïté Dupont, responsable du FabLab Cityfab 1 à Laeken (Bruxelles) : "Chez nous, les gens échangent leurs connaissances et leurs compétences. Ça permet d'aller plus loin dans ses projets que si on était seul devant son ordinateur ou dans son atelier. Un menuisier par exemple, vient avec son savoir-faire manuel, à côté de lui, il y a des gens qui ont un savoir exclusivement numérique. Les deux pourront s'apprendre à mieux utiliser leurs outils respectifs. Tout le monde est gagnant".

Des objets fabriqués en ville

Il existe déjà, en ville, beaucoup d'espaces de coworking où les travailleurs se rencontrent. Des indépendants, des startup, des freelances y partagent des bureaux, des ordinateurs, des infrastructures. Ils peuvent y imaginer et développer leurs nouveaux produits mais quand il s'agit de les fabriquer ou de tester des prototypes, "il ne faut pas tout de suite penser à des grosses chaînes de montage et des entrepôts dans les zonings prévient Benjamin Cadranel, administrateur général de Citydev.Brussels. Ici, autour de ce nouveau FabLab, par exemple, il y a tout un environnement économique: de grosses entreprises, des startup, un coworking. Le fait d'avoir accès à ce lieu où il peuvent prototyper leurs nouveaux produits, ça leur rend la ville plus attractive".

Et c'est l'objectif de la Région en finançant ce genre d'infrastructure: relocaliser l'activité économique dans le tissu urbain, et créer des emplois. "C'est très important pour réindustrialiser la ville. Parce que la fabrication de petits objets connectés comme on peut en faire ici, c'est l'avenir de l'industrie prédit Anis Bedda le responsable du nouveau FabLab. Et donc c'est important d'avoir des FabLab pour être à la pointe dans ce domaine. Ça permet aux entreprises d'avoir tout sur place, elles peuvent concevoir, prototyper, stocker leurs produits et même développer leur site de e-commerce dans les bureaux à côté. C'est une solution intégrée".

Les tarifs dépendent du FabLab, du profile de l'utilisateur et de la fréquence d'utilisation. Pour un particulier, l'accès pour une journée commence à une dizaine d'euros, autour de 80-100€ par mois.