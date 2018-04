Eurostar: la nouvelle ligne Londres-Amsterdam passe par chez nous

C'est le temps des vacances, l'occasion pour certains d'entre vous de prendre quelques jours à Paris ou à Londres. Bonne nouvelle, le trajet en train sous la Manche sera désormais un quart d'heure plus rapide grâce à l’ouverture, ce mercredi d'une nouvelle ligne Eurostar, Londres-Amsterdam, qui passe par chez nous.

Aujourd'hu l’Eurostar s'arrête à Lille. Mais le nouveau train qui fait la navette entre Londres et Amsterdam s'arrêtera à Bruxelles. Les Belges peuvent donc le prendre sans plus s'arrêter à Lille, ce qui nous fait gagner quelques minutes. Mais seulement dans le sens Londres vers Amsterdam. Au retour, cette facilité n’existera que dans un an, pour des raisons de sécurité.

Contrôle des Néerlandais à Bruxelles

Pour l’instant, les Néerlandais doivent toujours descendre à Bruxelles pour se faire contrôler. Si l’on prend le train dans l'autre sens, d'Amsterdam vers Londres, il y a donc une correspondance qui ne sera supprimée que dans un an.

L'Eurostar pour concurrencer Thalys ?

Sur ce marché des grandes lignes internationales, explique Jean-Henry Gathon, économiste des transports à l'université de Liège, assure que la concurrence ne se fait pas entre Thalys et Eurostar qui sont par ailleurs, deux filiales de la SNCF. "C'est un marché où s'affrontent non pas les compagnies ferroviaires entre elles, mais les compagnies ferroviaires à grande vitesse d'une part et les compagnies aériennes de l’autres. Tant pour les compagnies aériennes classiques que pour les low cost ".

Eurostar: à moins de 4h00 de trajet, le train l’emporte sur l’avion

Jusqu’à présent, sur une longue distance comme Amsterdam-Londres, le train n’était vraiment pas concurrentiel par rapport à l'avion. Amsterdam-Londres en train, c’était, jusqu’à ce jour, presque 4h40. Avec cette nouvelle ligne directe, à partir d'aujourd'hui, c'est une heure de moins et cela dans un marché hyper concurrentiel. Le temps est clairement le nerf de la guerre. Et aujourd'hui avec 3h40, le TGV devient intéressant par rapport à l'avion.

Jean-Henry Gathon confirme qu’en deçà de trois heures de train à grande vitesse, c'est le train qui emporte la quasi-totalité de la part de marchés. Au-delà, il y a un " split modal " à peu près à parts égales jusque quatre ou cinq heures. "On a de l'expérience sur Paris-Nice et sur Paris-Marseille, et sur Bruxelles-Lyon-Nice, par exemple."

Aujourd'hui Eurostar estime qu'il y a plus de quatre millions de passagers par an entre Amsterdam et Londres. L’entreprise espère bien récupérer une partie de ce gâteau.