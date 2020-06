Euphorie boursière malgré la catastrophe économique annoncée : un "paradoxe injuste"

Optimisme, euphorie, insouciance ? Ceux qui détiennent quelques actions an bourses l’auront remarqué ces dernières semaines, et ces derniers jours, la remontée des marchés financiers est parfois spectaculaire. Au point que l’on se rapproche parfois des valorisations boursières de juste… Avant la crise du Covid-19. C’est le cas par exemple pour l’indice technologique Nasdaq à la Bourse de New York, qui est aujourd’hui tout proche de son plus haut niveau historique de février. Le BEL20 a quant à lui gagné 15% en un mois et retrouvé son niveau de début mars.

Les bourses vont bien

" Les marchés boursiers sont effectivement très optimistes. Aujourd’hui, on est en train de limiter les pertes à 12, voire 13% en moyenne, sur l’ensemble des indices, alors que la chute totale engrangée au moment du lockdown était de 35% ". Depuis quelques jours, les bourses vont bien. Pourtant, la baisse de l’activité économique est évidente et la reprise sera sans doute très lente, comment expliquer ce décalage ? Pour Sylviane Delcuve, économiste senior chez BNP Paribas Fortis, les marchés financiers ne sont pas "déconnectés" de la réalité mais réagissent à des nouvelles qu’ils jugent rassurantes.

Perfusion rassurante

" Parce que de tous les côtés, on voit que les cordons de la bourse sont desserrés au niveau des gouvernements et des banques centrales. Et l’élément qui à mes yeux joue le plus dans l’euphorie actuelle, c’est que l’on voit qu’il n’y aura pas de problèmes pour financier l’augmentation des dettes publiques. La FED américaine et maintenant la Banque Centrale Européenne, ont montré qu’elles étaient prêtes à acheter tout le papier que les gouvernements allaient émettre".

Les mesures de perfusion semblent donc avoir convaincu les marchés, par leur ampleur et leur rapidité - une réaction beaucoup plus rapide que dans la foulée de la crise financière de 2008. Encore 600 milliards supplémentaires annoncés jeudi, par la Banque Centrale Européenne, et les 130 milliards budgétaires annoncés par l’Allemagne cette semaine, pour ne citer que les exemples les plus récents.

"Au vu des chutes de PIB observées un peu partout au premier trimestre, et ce qui va sans doute suivre, il fallait beaucoup d’argent pour compenser", souligne Sylviane Delcuve. "A très court terme, ce dont l’économie avait besoin, c’était du soutien le plus important possible pour faire face à ce choc énorme. A plus long terme, on verra bien ".

A court terme

Les Etats européens vont être soutenus à bout de bras par les autorités monétaires, à travers une forme de subvention des marchés. Et cette perfusion "va durer longtemps", pour Georges Hubner, professeur de finance à HEC Liège, "cela veut dire que nous savons à peu près avec certitude que les taux d’intérêt vont rester très bas, très longtemps". Cela ne veut pas dire que les perspectives économiques, elles, sont rassurantes. Mais comme "ce qui va se passer du côté des mesures budgétaires et monétaires peut être anticipé de manière beaucoup plus certaine que ce que l’on peut attendre de l’évolution du secteur privé et des entreprises elles-mêmes", les marchés se concentrent aujourd’hui sur ce qu’ils sont en mesure d’anticiper – en tout cas à court terme.

Les taux bas dopent les marchés

Mais surtout, la promesse de taux bas dope les marchés boursiers. Et cela explique aussi la grande forme de nombreuses valorisations ces derniers jours. "Il y a une forte demande pour les titres cotés en Bourse, tout simplement parce que beaucoup de gens ont beaucoup d’argent à placer qu’ils ne savent pas placer de manière efficace (en termes de rendement, NDR) ailleurs". Des obligations à taux négatif ? Une épargne à taux zéro ? Pour beaucoup d’investisseurs il n’y a en fait pas d’alternative au fait d’acheter des actions.

Une bulle qui va durer… Un peu

Et pour Georges Hubner, c’est ce qui justifie ce décalage, "vraiment très prononcé, entre ce que nous commençons à savoir de la reprise de l’activité économique qui visiblement est très lente, et d’autre part des valorisations boursières qui se sont réenvolées. Même si les bénéfices des entreprises sont en baisse, leur valorisation augmente parce que les taux d’intérêt sont très bas".

Peut-on du coup parler d’une bulle, aujourd’hui ? "C’est une bulle, mais une bulle dont tous les signaux nous disent qu’elle ne va pas se dégonfler dans un ou deux ans. Vraisemblablement dans cinq ou dix ans, mais en attendant, ceux qui n’en sont pas, perdent de l’argent".

Il y a trop d’argent

L’économiste n’y va pas par quatre chemins pour commenter cette réalité : "Collectivement, et malheureusement avec de très fortes inégalités, nous avons trop d’argent par rapport à nos besoins. Il y a trop d’argent. De l’argent qui ne participe pas autant qu’il le devrait ou qu’on le voudrait à la stimulation de l’économie réelle. Que ce soit au niveau de la consommation ou des investissements".

Pour rappel, sur les marchés boursiers on parle d’échanges d’actions qui existent déjà. Que ces titres soient détenus par l’un ou l’autre investisseur, il s’agit pour les entreprises cotées concernées, d’un jeu à somme nulle. "C’est le grand paradoxe de la situation, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les marchés financiers sont euphoriques, mais cela n’en est pas moins injuste", estime Georges Hubner. "Le grand problème que nous avons, ce sont des goulets d’étranglement dans la manière dont les ressources financières sont réparties dans l’économie".

Les besoins les plus criants

La bourse aujourd’hui, ne rencontre en fait pas les besoins de financement les plus urgents pour certaines entreprises : la consolidation de leur socle de fonds propres. La perception du manque d’alternatives à aux investissements en actions cotées, souligne pour Georges Hubner l’étroitesse des marchés, en particulier européens :"On devrait travailler à des alternatives qui permettraient d’injecter de manière plus directe et plus ciblée, vers les acteurs économiques qui en ont le plus besoin – donc pas seulement les actions cotées. Je pense à des mécanismes de soutien aux indépendants, aux PME, au secteur public, et social".

Ce sont aussi les limites de plus en plus criantes de la création monétaire, des injections de liquidités: une transmission de l'argent qui n'est pas optimale, pas dirigée vers les acteurs économiques qui en ont le plus besoin. Les initiatives gouvernementales commencent à arriver. Mais n’est-il pas urgent de les accélérer pour que les 280 milliards d’euros sur les comptes épargne des Belges, soient mieux utilisés qu’ils ne le sont actuellement ?