Ethias vend son portefeuille de comptes First A à une banque irlandaise

L'assureur Ethias a vendu son portefeuille de comptes First A à la société de réassurance Monument Re, basée aux Bermudes, via sa filiale irlandaise Laguna Life DAC, a-t-on appris lundi dans un communiqué. L'opération, dont le montant n'a pas été précisé, reste soumise au feu vert des autorités de contrôle.

"Les titulaires de contrats seront informés du fait que leur assureur ne sera plus Ethias mais Laguna Life DAC. Les modalités des contrats demeurent inchangées", précise Ethias.

En revanche, le transfert entrainera la perte de la garantie d'épargne en Belgique jusqu'à un montant maximum de 100.000 euros car "l'Irlande, pays où est établi le nouvel assureur, ne dispose pas d'un système équivalent", selon l'assureur belge.

Après avoir finalisé l'acquisition du portefeuille First A d'Ethias, le nouvel acquéreur a l'intention de faire une nouvelle offre de rachat des quelque 4.400 comptes First A restants. Les conditions de cette offre n'ont pas non plus été précisées mais elles seront communiquées "en temps utile (et après consultation des autorités de contrôle compétentes) aux titulaires des comptes First A en question".

"Nous sommes heureux de faire cette annonce, car le transfert du portefeuille First A constitue la deuxième acquisition de Monument Insurance après l'intégration réussie de Laguna dans le groupe Monument Re et l'acquisition d'ABN AMRO Life Capital, la première transaction de Monument Re en Belgique", soulignent le CEO de Monument Re Group, Manfred Maske, et le CEO de Monument Insurance, Kieran Hayes, cités dans le communiqué.

"Cette opération représente la mise en œuvre de la décision de vendre les comptes First A restants, comme annoncé en mai 2017, et constitue la dernière étape du processus de désinvestissement intégral de ce portefeuille", rappelle pour sa part le CEO d'Ethias, Philippe Lallemand. "Il s'agit d'un accord équilibré dans lequel nous cherchions à placer la gestion future de ce portefeuille entre les mains d'un acheteur spécialisé dans la gestion en run-off de produits d'assurance vie et qui, en tant qu'entreprise irlandaise, est soumis aux mêmes exigences européennes de solvabilité qu'Ethias. Le paiement des rendements garantis sur ces contrats (3,46% en moyenne) ne devrait, par conséquent, pas être affecté par ce transfert."

Ethias avait lancé ces dernières années une demi-douzaine d'opérations de rachat des comptes First, avec à la clé des primes de sortie allant jusqu'à 25% de la valeur du contrat. Ces produits d'assurance vie individuelle, assortis de généreux rendements garantis à vie, n'étaient plus tenables pour Ethias dans un contexte de taux durablement bas.