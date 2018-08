Ethias retrouve le vert au 1er semestre et annonce un acompte sur dividende de 118 millions euros

L'assureur Ethias a annoncé lundi des résultats semestriels dans le vert, après un premier semestre 2017 plus difficile. De quoi lui permettre de verser un acompte sur dividende de 118 millions d'euros.

Les six premiers mois de l'année se sont soldés sur un bénéfice net (aux normes comptables belges) de 98 millions d'euros, contre une perte de 23 millions au premier semestre 2017. Le résultat avait alors été plombé par des charges relatives à l'opération Switch VII -qui visait à offrir une prime de sortie de 25% aux assurés détenteurs d'un compte First souscrit avant septembre 2003- ainsi que par le transfert du portefeuille First A. Ethias a annoncé en avril dernier la cession de son portefeuille de comptes First A à la société de réassurance Monument Re, basée aux Bermudes, via sa filiale irlandaise Laguna Life DAC.

Au 30 juin 2018, l'encaissement s'élève à 1,549 milliard d'euros, dont 658 millions attribuables à l'activité "vie" et 891 millions à l'activité "non-vie". A un an d'écart, l'encaissement est en hausse de 6,7%.

Fort de ces résultats, le conseil d'administration d'Ethias a décidé lundi de verser un acompte sur dividende de 118 millions d'euros. Après versement de ce montant, le ratio de solvabilité de l'assureur passera de 184 à 175%.

"Le dividende qui avait été versé (150 millions d'euros) sur la base des résultats de 2017 ainsi que l'acompte sur dividende mentionné plus haut (118 millions d'euros) permettent à Vitrufin (la structure faîtière d'Ethias, NDLR) de disposer des liquidités suffisantes pour rembourser son prêt senior en janvier 2019", explique Ethias dans un communiqué.

Au niveau commercial, Ethias se positionne comme un "assureur direct" en proposant 10 produits d'assurance pouvant être souscrits en ligne. Durant le premier semestre de 2018, Ethias a ainsi vendu 17.712 contrats via le canal numérique.

"Nos résultats semestriels prouvent que notre modèle d'assureur direct est capable d'effectuer des prestations remarquables. Ce résultat opérationnel d'Ethias témoigne de l'engagement de l'ensemble du personnel consacré au déploiement du programme de transformation de l'entreprise", se réjouit le CEO de l'assureur, Philippe Lallemand.