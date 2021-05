Etats-Unis : trop peu d'emplois créés en avril, un nouvel argument pour Biden

Joe Biden devrait plaider de nouveau vendredi en faveur de ses gigantesques plans d’investissements pour relancer l’emploi aux Etats-Unis, l’euphorie attendue n’ayant pas eu lieu en avril, malgré la reprise de l’économie.

Seulement 266.000 emplois ont été créés le mois dernier, très loin du million attendu.

Quant au taux de chômage, il a même remonté pour la première fois en près d’un an, à 6,1% (+ 0,1 point), a annoncé vendredi le département du Travail.

Ces chiffres devraient conforter Joe Biden qui défend depuis des mois la nécessité d’investir au cours de la prochaine décennie près de 4000 milliards de dollars -dont plus de 2000 milliards dans les infrastructures- pour créer des emplois, notamment pour les travailleurs les moins qualifiés.

Jeudi, en Louisiane, il a vanté son gigantesque plan d’investissements dans les infrastructures, indispensable, selon lui, pour rivaliser avec la Chine.

Mais l’opposition républicaine a immédiatement vu dans ces chiffres de l’emploi un échec de la politique du président américain.

C’est "un message clair pour dire que les mesures politiques de Joe Biden ne fonctionnent pas", ont ainsi commenté des sénateurs républicains sur leur compte Twitter.

Pour eux, la raison est à chercher du côté des allocations-chômage, dont la durée a été étendue jusqu’à fin août et le montant relevé de 300 dollars par semaine. Cela "pousse plus les gens à rester chez eux que de travailler", ont-ils vilipendé.

"Pourquoi prendre un emploi aujourd’hui ?"

Beaucoup d’employeurs disent ainsi peiner à trouver des candidats, malgré les 16 millions de chômeurs et travailleurs indépendants qui percevaient toujours une allocation-chômage mi-avril.

La peur de contracter le Covid reste présente et les difficultés de garde d’enfants persistent tant que les écoles ne sont pas entièrement rouvertes. Et beaucoup de chômeurs profitent des aides pour prendre leur temps et trouver un emploi plus satisfaisant, à la recherche d’un poste permettant le télétravail selon les économistes.

Les employeurs tentent d’attirer des recrues avec des salaires plus élevés. La hausse, dans le secteur privé, a été de 3% au premier trimestre par rapport au 1er trimestre 2020, selon les chiffres du département du Travail.

L’Etat du Montana (nord-ouest) offre, lui, 1200 dollars aux chômeurs qui acceptent un emploi.

Ces allocations-chômage étendues "devraient expirer en septembre, mais peut-être que les gens pensent que les emplois seront tout aussi faciles à trouver que maintenant, alors pourquoi prendre un emploi aujourd’hui ?", note Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Macroeconomics.

Il se dit cependant "convaincu que la demande de main-d’œuvre devrait encore augmenter au cours des prochains mois à mesure que la réouverture se poursuit".

Les loisirs reprennent vie

Car l’activité économique américaine sort progressivement de son sommeil, et de nombreux économistes, y compris ceux de la Maison Blanche, arguent que les données sont très volatiles d’un mois sur l’autre.

"Cet étrange rapport sur l’emploi n’est pas un indicateur fiable de l’état du marché du travail", souligne ainsi l’économiste Joel Naroff dans une note.

Près d’un Américain sur trois est désormais entièrement vacciné, et les porte-monnaie de nombreux ménages sont bien remplis grâce aux aides versées par le gouvernement et après une année sans abonnement en salle de sport, ni voyages à l’autre bout du monde.

Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des loisirs, des services, qui avaient été terrassées par la pandémie, reprennent vie à mesure notamment que les Américains se font vacciner, et ont créé 375.000 emplois à eux seuls le mois passé.

Mais ces gains ont été partiellement effacés par les pertes enregistrées dans les services aux entreprises, alors que le retour au bureau n’est pas encore d’actualité pour de nombreux cols blancs.

Plus de 22 millions d’emplois avaient été détruits en mars et avril 2020, sous l’effet des premières mesures de confinement, dont quelque 8 millions n’ont toujours pas été recréés.

Le taux de chômage, lui, était passé en deux mois de son plus bas niveau en 50 ans (3,5% en février) à un plus haut depuis la Grande dépression des années 30 (14,8% en avril).

La Banque centrale américaine table un taux de chômage de 4,5% à la fin de l’année.