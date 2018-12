Et vous, combien dépensez-vous pour les fêtes de fin d’année ?

La dinde, les bulles, les douceurs gourmandes, les petits plaisirs et les cadeaux… mais pour quel budget ? Et qui dépense quoi ? Selon une enquête réalisée par Deloitte, les Belges dépensent en 2018 (un peu) plus que l’année dernière : 441€. C’est 2% de plus qu’en 2017. L’enveloppe comprend les cadeaux, les sorties, la nourriture et les boissons pour les deux réveillons

Le Noël des Belges, un budget confortable

Avec 441€ par personne, la Belgique se classe dans la moyenne étudiée par Deloitte (10 pays européens de l’Ouest et de l’Est). Les plus dépensiers sont les Britanniques qui mettent 646€ sur la table, les Espagnols, 599€, les Autrichiens 541€. À l’inverse, les Allemands (320€), les Russes (284€) et les Polonais (322) dépensent le moins.

Si la moyenne des dépenses des Belges augmentent de 7€ cette année, ce n’est pas pour autant que la confiance en l’avenir est assurée : place à la prudence pour 38% des Belges interrogés qui ont une perception négative de l’économie alors que 43% s’attendent à une détérioration de l’économie dans l’année qui vient.

Le classement des cadeaux préférés

C’est une spécificité de notre plat pays : l’argent est le cadeau le plus recherché en Belgique. Suivent les livres, les chèques cadeaux et les bons pour les restaurants. Par exemple, l’argent ne figure pas dans les demandes de cadeaux des Néerlandais et des Britanniques. Différences régionales, vous avez dit ? Le chocolat est un des cadeaux les plus recherchés par les consommateurs européens alors même qu’il n’arrive qu’en sixième position en Belgique.

D’année en année, de nouveaux présents font leur apparition sous le sapin: ainsi, après l’argent, les bons, les cosmétiques et les parfums, 9% des Belges souhaitent un abonnement pour le service suédois Spotify ou le diffuseur Netflix.

Comment dépensent-ils/elles ?

Toujours selon l’étude Deloitte, 75% des consommateurs belges assurent leurs achats directement dans les magasins et non pas en ligne. L’expérience client est recherchée dans des magasins physiques et en particulier des magasins spécialisés. Au total, 22% du budget moyen de Noël sera dépensé en ligne. Cela nous classe derrière les Pays-Bas (32% d’achats en ligne), l’Allemagne (37%) et le Royaume-Uni (42%).