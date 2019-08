Et si vous preniez la route en motor-home?

Les vacances ne sont pas finies, loin de là. Et la formule mobile-home a de plus en plus la cote chez nous. Les ventes ont augmenté de 10% entre janvier et juin de cette année. 4000 Belges ont investi dans ce type de véhicule en 6 mois. Comment expliquer cet engouement ?

C’est souvent à l’âge de la pension que le rêve se réalise. C’est le cas pour Patrick et Yvelise : "On attendait la retraite et la fin du remboursement de la maison. Nous avons reçu notre motor-home le 2 juillet et nous étions partis le 5 juillet." Pour le couple, c’est direction la France pour un mois, sans destination prédéterminée. Le motor-home, c’est la liberté : " On reste deux ou trois jours dans un coin, on va voir des amis et ensuite on repart à l’aventure ". Pour Ylelise, c’est aussi la découverte : "On rencontre des gens, c’est presque comme une famille".

10 euros pour 24 heures

L’investissement de départ est important : près de 50.000 euros, mais il serait rapidement rentabilisé renchérit Patrick : "quand on voit les prix des campings, et des hôtels, surtout en haute saison par rapport à ce que nous payons ici, la différence est énorme : 10 euros pour 24 heures. "

Mais les amateurs de vacances nomades se multiplient. Le public rajeunit et le nombre de magasins spécialisés a explosé, comme l’explique Bart DeKuyper, le président de la fédération belge du camping-car. "Du temps de mon père, nous étions 10 revendeurs, nous sommes désormais 20 fois plus. Cela signifie plus de concurrence, mais aussi plus de clients qui optent pour ce type de déplacement. Au total, il s’est vendu 3200 motor-homes et 800 caravanes durant le premier semestre de cette année. Soit plus de 20 par jour,

Et si ce type de vacances vous tente, sachez qu’une bourse des caravanes et motor-home aura lieu à Brussels Expo du 3 au 7 octobre.