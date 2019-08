Et si l'infrastructure Internet était au bout du rouleau ?

Tout le monde se souvient de la grande panne de réseaux sociaux en juillet. Et apparemment, ces pannes pourraient devenir de plus en plus nombreuses. Les raisons en sont nombreuses, mais l’une des causes des récurrentes serait le BGP, un protocole majeur de l'architecture internet devenu trop vieux pour être efficace.

Si l’on parle beaucoup de pannes internet ces derniers temps, c’est d'abord parce qu’elles ont une plus grande visibilité sur les réseaux. Du moins pour les services proposés par les géants du net comme Google ou Facebook, explique Hugues De Pra chez le spécialiste en infrastructure Cisco.

Le dernier exemple a été la panne du 4 juillet, lorsque des serveurs Facebook partagés avec les réseaux de WhatsApp et Instagram ont rendu l’âme. Twitter a connu le même problème, et c’est loin d’être des cas isolés. En mars et en mai, Facebook avait déjà connu des pannes importantes. Et c’est également en juin, qu’une banque de données mobiles européenne a été redirigée vers l’opérateur China Telecom. Et on ne sait pas trop si c’est une erreur humaine ou un piratage.

Mais ce n’est pas tout. Aux Etats-Unis c’est la société d’infrastructure Internet Cloudflare qui a connu des heures d’inactivité. C’est dire si les exemples sont légion. Si on remonte à 2017, des pannes d’internet se sont produites pendant plusieurs heures aux États-Unis. Et l’an dernier c’est le Google Cloud qui a été perturbé pendant de longues heures.

Et septembre 2018, Stéphane Richard, le PDG de l’opérateur Orange en France affirmait que le mauvais état du réseau internet devrait aboutir à des situations de plus en plus tendues pour les abonnés ADSL. Selon lui, 600.000 clients français d’ADSL (tous opérateurs confondus) étaient en permanence affectés par une panne de connexion. En cause, la foudre, les vols de câbles, mais aussi la vétusté du réseau de cuivre.