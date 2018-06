Essence plutôt que diesel : les conducteurs virent leur cuti

C’est un revirement spectaculaire chez les conducteurs belges : désormais, quand ils cherchent à acheter une voiture d’occasion, ils privilégient les modèles essence.

Selon Gocar DATA, qui collecte les données du marché, la demande pour ce type de modèle a augmenté de 70% en deux ans et concerne désormais six conducteurs sur dix. Conséquence directe : les concessionnaires rencontrent de plus en plus de difficultés à écouler leurs stocks de diesel. Ce qui pour le moment n’a pas entraîné de baisse de prix des modèles diesel d’occasion : les vendeurs se tournent plutôt vers l’exportation.

Les prix des modèles essence sont en revanche en augmentation et dépassent leurs équivalents diesel de 3 %, à kilométrage et âge constants. Sur dix voitures d’occasion proposées à la vente, seules deux sont des voitures essence. Ce désamour du diesel se remarque aussi pour les modèles neufs. Il s’agit là sans doute de la fin de l'exception européenne, les autres marchés préférant déjà l'essence au diesel.