Eric Wittouck sur le podium des Belges les plus riches

Le top 3 des Belges plus riches a changé de physionomie. La famille Wittouck, qui a fait fortune avec la Raffinerie Tirlemontoise et Weight Watchers, occupe désormais la 3e place du podium et relègue la famille Colruyt à la quatrième place, selon le site internet spécialisé De Rijkste Belgen.

Le holding luxembourgeois d'Eric Wittouck, Artal, a vendu le producteur américain d'aliments bio pour animaux Blue Buffalo pour 8 milliards de dollars au distributeur américain General Mills. Eric Wittouck a réalisé une plus-value de 820 millions de dollars augmentant son patrimoine à 3,4 milliards de dollars.

Il est précédé dans ce classement par les familles d'AB InBev et Alexandre Van Damme (42,9 milliards d'euros) et le milliardaire Albert Frère (6,2 milliards d'euros).