Entreprises : un quart de starters belges en plus durant ces six derniers mois qu'au premier semestre 2020

Au cours du premier semestre de cette année, 60.111 starters belges ont franchi le pas de l'entrepreneuriat. C'est un quart (25,77%) de plus qu'à la même période en 2020, logiquement fortement marquée par la pandémie de coronavirus. C'est ce qui ressort des chiffres que l'organisation d'entrepreneurs flamands Unizo a demandé au bureau d'informations commerciales Graydon.

"Il y a probablement des entrepreneurs parmi les starters de cette année qui auraient aimé se lancer l'année dernière, mais qui ont fait une pause en raison du coronavirus", analyse Danny Van Assche, l'administrateur délégué d'Unizo.

"Mais, même en dehors de cela, il reste remarquable qu'à nouveau autant de candidats se soient lancés, alors que nous étions encore en pleine crise, notamment durant les premiers mois de cette année, et ce n'est que récemment que nous sortons progressivement du marasme."

La Flandre et la Wallonie, avec respectivement 27,71% et 27,09%, ont enregistré une augmentation du nombre de starters par rapport au premier semestre 2020 nettement plus importante que la Région bruxelloise (+15,11%).