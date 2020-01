Entreprises bloquées par des "rançongiciel" : comment s'en protéger ? Et que faire en cas de piratage ?

C’est un cauchemar pour les patrons et leurs employés : avoir son système informatique bloqué par une cyberattaque. Les entreprises Travelex (actif dans la conversion de devises) et, chez nous, Picanol (spécialiste des métiers à tisser basé à Ypres, mais qui compte des filiales en Chine et en Roumanie) font partie des dernières victimes en date.

Dans le cas de Picanol, il s’agit d’un "rançongiciel" ("ransomware" en anglais). Comprenez : un virus qui bloque l’ordinateur. Pour récupérer l’accès aux données, il faut payer une somme d’argent aux pirates. "Nous ne pouvons plus accéder à notre propre système. Les hackers demandent le paiement d’une rançon avant de rendre l’accès au système", explique ainsi Frederic Dryhoel, le responsable communication de Picanol cité par l’agence Belga.

L’entreprise yproise a eu le bon réflexe : plutôt que de payer, elle a signalé le problème aux autorités. En attendant un retour à la normale, son action a été suspendue à la bourse de Bruxelles.

Ces attaques par rançongiciel sont de plus en plus courantes. En juin 2019, l’équipementier aéronautique Asco Industries, installé à Zaventem en a fait les frais. Au point de voir toute sa production en Belgique et à l’étranger mise à l’arrêt.

Comme l’explique le Centre belge pour la cybersécurité (CERT), il existe deux types de virus capable de mettre à mal l’activité d’une entreprise :

Le "locker" : il bloque purement et simplement l’accès au système informatique ;

Le "cryptor" : dans ce cas, les fichiers sont cryptés. Les employés sont incapables de les lire.

Pour éviter de se faire avoir, mieux vaut adopter quelques bons réflexes :