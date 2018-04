Entrée en vigueur d'une taxe sur les boissons sucrées au Royaume-Uni

Une taxe sur les boissons sucrées est entrée en vigueur vendredi au Royaume-Uni, visant à réduire la consommation de sucre chez les plus jeunes et l'obésité infantile, en augmentation constante.

"Nos adolescents consomment en moyenne l'équivalent d'une baignoire remplie de boissons sucrées chaque année, ce qui contribue au développement inquiétant de l'obésité dans le pays", a souligné dans un communiqué le secrétaire d'Etat à la Santé publique, Steve Brine. La nouvelle taxe "aidera à réduire la consommation de sucre, tout en finançant des programmes sportifs" à destination des enfants et la distribution de petits déjeuners dans les écoles, a-t-il précisé.

Un tiers des enfants en surpoids

D'après les données du gouvernement britannique, en Angleterre, un tiers des enfants entrant au collège sont en surpoids ou obèses. Pour une boisson contenant 5 à 8 grammes de sucre pour 100 millilitres, le gouvernement impose une taxe de 8 centimes sur le prix au litre. La taxe monte à 24 centimes par litre pour les boissons contenant plus de 8 grammes de sucre pour 100 millilitres.

"Nous voulons convaincre les industriels de modifier leurs recettes et de réduire la quantité de sucre dans leurs boissons", a ajouté le secrétaire d'État au Trésor, Robert Jenrick.

Plus de la moitié des fabricants avaient pris des dispositions en ce sens depuis l'annonce, il y a deux ans, de la mise en place de la taxe. Les recettes fiscales attendues, calculées par le Trésor, ont ainsi diminué de 520 à 240 millions de livres (595 à 275 millions d'euros). Mais certains des plus gros industriels, dont les fabricants de Pepsi et de Coca-Cola classiques, n'ont pas modifié leur recette. Une cannette rouge de 330 millilitres de Coca-Cola, qui contient 35 grammes de sucres, devrait donc voir son prix augmenter d'environ 8 centimes.