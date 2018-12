Entre restructurations et pertes d'emplois, les grands maux de l'année 2018

Dans les grands désastres de la distribution de l'année 2018, on retrouve plusieurs grands noms: restructuration chez Carrefour, chez Mestdagh ou encore la faillite de l’enseigne La Grande Récré. Mais il n’y a pas que chez les grandes enseignes que les dégâts se font sentir, comme l'explique Delphine Latawiec, secrétaire nationale CNE.

"Dans la distribution spécialisée, et le vêtement notamment, je dirais que quasiment tous les mois il y a des magasins qui ferment, ou en tout cas des emplois qui se perdent dans l’une ou l’autre enseigne. Certains se créent aussi, mais effectivement entre les grosses restructurations visibles et le quotidien, je dirais qu’il y a peut-être même plus de pertes d’emplois dans le quotidien que dans ce qu’on peut voir dans les gros événements."

Le textile et l'alimentaire souffrent

Selon elle, le volume d'emplois perdus côté petites enseignes, par rapport aux grandes enseignes comme Mestdagh et Carrefour "doit quasiment se valoir ou être effectivement un peu plus".

"Dans le textile principalement, qui souffre beaucoup ces derniers temps, il y a effectivement beaucoup d’emplois qui se perdent. Ce ne sont pas forcément des magasins qui se ferment physiquement, même s’il y en a énormément, mais on diminue les heures, on diminue les emplois parfois et je pense qu’on arrive effectivement à un volume assez important."

Il y a un volume de ventes en baisse dans la distribution, "c’est manifestement le cas sur l’alimentaire".

"Les volumes sont sous pression depuis quelques mois, en tout cas de manière très forte après l’été. Et puis il y a aussi l’e-commerce, qui aujourd’hui prend beaucoup de place, surtout dans le spécialisé — le textile, la culture et même l’électroménager. On amène quand même beaucoup plus le client vers Internet et tout ça amène donc évidemment à moins de passage dans les magasins physiques, et donc beaucoup moins de chiffres d’affaires dans ces magasins. On voit effectivement à ce moment-là l’érosion qui arrive."

Comment requalifier ces personnes?

Ces emplois qui se perdent sont faiblement qualifiés, la question se pose donc, explique-t-elle, de savoir comment requalifier ces personnes très rapidement en leur retrouvant une place sur le marché du travail.

"Qu’est-ce qu’on va faire pour trouver les bons profils pour la distribution de demain, mais qu’est-ce qu’on va finalement faire avec tous ces emplois non qualifiés qui n’existeront plus demain et qui ne pourront plus être donnés aux personnes dans la société qui ont une faible qualification?"

Malgré tout, bonnes nouvelles cette année-ci en Wallonie pour l’emploi, notamment avec l’arrivée d’Alibaba à Liège. En matière logistique, la Wallonie se profile et se porte plutôt bien aujourd’hui, notamment par rapport à ce glissement vers l’e-commerce.

"Oui, ça, c’est clair. On voit des retailers comme H&M qui s’est installé du côté de Ghlin ou d’autres qui sont arrivés aussi. Donc là, en tout cas côté logistique, l’emploi semble se développer. Et c’est donc bien toute la question du glissement des métiers du commerce. On va effectivement vers ce que j’appelle du réassort ou de la logistique en amont, mais dans les magasins physiques, ce sera quand même de la perte. Une partie sera relocalisable dans des entrepôts, mais d’autres ne pourront pas suivre. Quand on voit les conditions de travail dans les dépôts d’Amazon — c’est peut-être l’exemple le plus grave — on ne peut effectivement pas suivre ce métier-là quand on a 40 ans et plus."