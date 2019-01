Entre librairie et vente par abonnements, retour sur l'histoire de Belgique Loisirs

La mauvaise nouvelle est tombée ce lundi après-midi pour les employés de Belgique Loisirs : l’entreprise a l’intention de licencier 39 personnes. La procédure Renault a été enclenchée.

Belgique Loisirs, ce sont 10 magasins répartis à Bruxelles et en Wallonie. Le groupe emploie 148 personnes au total. Le principe de cette chaîne de librairie : proposer des livres par abonnements, ainsi que dans des magasins physiques. L’enseigne organise aussi des événements dans ses boutiques : séances de dédicaces, club de lecture, ateliers créatifs… Le tout avec cette promesse en guise de slogan : « Vous n’êtes pas au bout de vos découvertes. »

Derrière la marque « Belgique Loisirs », on trouve le groupe Actissia Belgique, basé à Ath. Outre son réseau de librairie, Actissia gère aussi « cewe photoservice (spécialisé dans l’impression de photos, NDLR), Le Grand Livre du Mois, Chapitre.be et meslivresnumeriques.be », peut-on lire sur belgiqueloisirs.be. Selon la même source, « chaque année, nous diffusons plus d’un million de livres auprès de nos 180.000 adhérents ».

Plus largement, Actissia Belgique est une branche du groupe Actissia. Ce dernier, sous le nom « Actissia Club », « regroupe les activités liées aux clubs : France Loisirs, Le Grand Livre du Mois et Kiosque à Idées en France ». L’entreprise, qui est aussi implantée au Québec et en Suisse, revendique « plus de 5 millions de clients ». Mais les temps sont durs pour le secteur de l’édition, confronté à la concurrence de géants comme Amazon. Fondée en 1970, France Loisirs a récemment fait l’objet d’un plan de redressement validé par le tribunal de Commerce de Paris.

Des promesses d’économies

L’un des piliers de Belgique Loisirs, c’est donc la vente de livres par abonnement. Les adhérents au « Club » de la marque bénéficient d’avantages, tels que « 20 à 30% d’économie en moyenne sur les livres », ainsi que l’accès à des « offres promotionnelles et exclusives » sur d’autres produits.

En contrepartie, l’abonné doit commander régulièrement des ouvrages dans le catalogue de l’enseigne. C’est écrit dans les conditions générales du site : « Je m’engage simplement comme membre actif du Club, à utiliser ma carte au moins une fois dans chaque catalogue […] A défaut d’achat avant la date limite indiquée dans chaque catalogue (excepté les catalogues » hors-série «), j’accepte de recevoir automatiquement, après en avoir été avisé, ma Sélection (1 ou 2 livres recommandés). »

Un modèle critiqué

En 2012, une discussion entre consommateurs sur le forum de Test-Achat pointait les avantages et les inconvénients du système. En 2013, l’émission « On n’est pas des pigeons » s’intéressait de plus près à ce business model. A l’époque, un de nos journalistes s’était rendu dans une boutique Belgique Loisirs. A la caisse, pas moyen d’acheter un livre sans présenter sa carte de membre. Une carte qui demandait, selon une employée, de s’affilier pour « une période à l’essai de deux ans ».

Tous les trimestres, il faut acheter… sinon l’enseigne choisit pour vous. « Il n’y a pas de livre imposé, non. Disons que si après le rappel vous n’avez toujours pas fait l’achat, cela sous-entend que vous voulez que l’on choisisse pour vous. On vous envoie une sélection, mais que vous n’êtes pas obligé de garder », précisait cette même vendeuse. Le choix n’est pas illimité non plus, contrairement à ce qui se fait dans une librairie classique.

Quant aux prix, ils n’étaient, à l’époque du reportage des « Pigeons », pas toujours plus avantageux qu'ailleurs. Une différence qui s’expliquait notamment par la politique de prix différente entre la Belgique et la France. Les choses ont changé depuis dans le domaine. En effet, depuis le 1er janvier 2018, le prix unique du livre est progressivement mis en application en Wallonie.

