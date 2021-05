Engie dévoile de nouveaux objectifs, cap vers les énergies renouvelables ?

Engie a dévoilé mardi une stratégie mettant l’accent sur les renouvelables, un domaine porteur dans lequel le géant français de l’énergie entend accélérer avec de gros investissements.

Le groupe veut passer d’une croissance annuelle moyenne dans les renouvelables de 3 GW actuellement "à 4 GW entre 2022 et 2025, puis à 6 GW entre 2026 et 2030", a-t-il indiqué dans un communiqué. Il devrait ainsi disposer d’une capacité totale installée de 50 GW en 2025 et 80 GW en 2030, contre 31 GW (détenus à 100%) aujourd’hui.

De nouveaux objectifs

"Nous repositionnons Engie pour être en capacité de saisir les importantes opportunités de croissance sur nos marchés", a souligné la directrice générale Catherine MacGregor, qui a pris ses fonctions en début d’année. Le groupe dévoile ces nouveaux objectifs à l’heure où d’importants concurrents issus de l’activité pétrolière, comme Shell ou Total, se mettent aussi à investir massivement dans l’éolien ou le solaire.

Engie annonce au passage s’engager sur un objectif "net zéro carbone" à l’horizon 2045 sur tous les "scopes", c’est-à-dire en prenant aussi en compte les effets indirects de son activité.

Outre les renouvelables et les solutions énergétiques (réseaux urbains de chaud et de froid, production décentralisée d’énergies…), Engie va continuer de s’appuyer sur les infrastructures (comme les réseaux de transport de gaz) et la production thermique (centrales à gaz).

En revanche, le groupe compte se séparer à terme d’une bonne partie de ses activités de services, renommées "Bright", une intention qu’il avait déjà annoncée.

"La mise en place d’une gestion indépendante de + Bright + au sein d’Engie au 1er juillet 2021 est une priorité", réaffirme-t-il.

Sont concernées des activités d’installations électriques, chauffage, ventilation et climatisation ainsi que les services liés à l’information et la communication. Le périmètre représente 12 à 13 milliards d’euros et 74.000 salariés, dont 28.000 en France.

Quels investissements ?

Sur la période 2021-2023, Engie indique viser au total 9 à 10 milliards d’euros de cessions, ainsi que des investissements de croissance de 15 à 16 milliards d’euros (dont 40-45% pour les renouvelables), a-t-il précisé mardi.

L’ex GDF Suez s’est lancé depuis plusieurs années dans une profonde mutation et se veut un champion de la transition énergétique.

Il s’était engagé en février à sortir du charbon, très polluant et émetteur de carbone, en Europe d’ici 2025 et dans le monde d’ici 2027.

Engie précise mardi privilégier les options de sortie dans l’ordre suivant : fermeture, conversion et cession. Cette dernière option, très critiquée par les ONG car synonyme de poursuite de l’activité polluante, "n’est envisagée que dans les cas où les autres options ne sont pas possibles".

Le groupe a aussi déjà acté la sortie progressive du nucléaire en Belgique, où il exploite sept réacteurs. Il prévoit de commencer par la fermeture de Doel 3 en octobre 2022 puis celle de Tihange 2 en février 2023, a-t-il détaillé.

Chiffre d’affaires

Outre ces annonces stratégiques très attendues, Engie a aussi publié mardi des résultats en hausse pour le premier trimestre et confirmé ses objectifs annuels.

Son chiffre d’affaires a avancé de 2,3% à 16,9 milliards d’euros, son excédent brut d’exploitation (Ebitda) progressant de 5,3% à 3,2 milliards d’euros, grâce notamment à une meilleure disponibilité du nucléaire belge et des prix de l’électricité plus élevés en Europe. Ces nouvelles étaient bien accueillies à la Bourse de Paris, où l’action Engie prenait 3,10% à 13,11 euros vers 09h50, dans un marché en hausse de 0,44%.