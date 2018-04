Énergie wallonne: prêts à payer 45€ pour éponger la dette du photovoltaïque?

Les wallons et les wallonnes vont-ils devoir payer une taxe de 45 € pour éponger le dérapage financier du soutien public au photovoltaïque ? C’est l’une des recommandations sorties de la task-force mise en place par le ministre wallon de l’Énergie Jean-Luc Crucke. Pour Damien Ernst, cette décision peut ne pas plaire, mais elle est incontournable.

Le chiffre généralement donné pour ce dérapage financier est celui de 2 milliards d’euros. Un fameux montant, surtout que les différents mécanismes inventés pour éponger ce montant ne suffisent pas. Damien Ernst, professeur à l’ULg et président de cette task-force, pointe deux aspects importants de l’accord conclu ce jeudi qui devraient sortir la Wallonie de cette impasse. Le premier est de carrément arrêter le système de certificats verts tel qu’il est actuellement. "La décision a été prise de créer complètement un autre système pour financer les énergies renouvelables" explique l’expert. Il promet que ce nouveau système sera plus efficace et coûtera moins cher. Ce nouveau système, il passera notamment par la création d’un "fond énergie" qui récoltera l’ensemble des contributions vertes et financera la transition énergétique. "Cela va créer un cercle vertueux", assure Damien Ernst au micro de Débats Première.

La philosophie de cet accord est de sortir les cadavres des placards, de traiter le problème, de refinancer le secteur. Tout ça sans abus et dérapages possibles.

Oublier le passé pour financer l’avenir

Un des éléments qui financerait ce "fond énergie", c’est la mise en place de cette fameuse taxe de +/- 45€ qui fait déjà grincer des dents du côté du ministre wallon de l’Énergie.

Annoncer une nouvelle pareille peu avant les élections, c’est sacrément risqué pour les partis. Damien Ernst l’admet et le dit lui-même, ils n’ont pas forcément voulu aboutir à cette option, mais c’est la meilleure solution tenant compte du contexte wallon. "Les députés wallons ont tout intérêt à être derrière cette taxe, parce que sinon il n’y a plus d’argent jusque 2025. À moins qu’ils ne soient magiciens ou qu’ils possèdent une planche à billets magique !"

L’enthousiasme pour "le vert" c’est bien, mais l’action ici est indispensable pour satisfaire les ambitions politiques, dit Damien Ernst.

Il y a urgence et tout est lié

"L’accord est très équilibré" assure l’expert. Il est le fruit de fortes et longues négociations entre de nombreux acteurs du secteur du photovoltaïque et de l’énergie. "Je suis content que ça ait été compliqué, parce que du coup l’accord est mature. Il ne laissera pas un cadavre dans le placard".

Alors pourquoi vouloir changer le système si cela parait si compliqué ?

Pour l’expert c’est bien simple : il n’y a pas d’alternative.

Il met d’ailleurs les autorités en garde : si les politiques ne renversent pas la vapeur, le train énergie foncera droit dans le mur : "Si on maintient les certificats verts, dans deux ou trois ans, le même problème va resurgir, ou ce sera encore pire ! Tout le secteur du renouvelable va être parterre, il y aura des milliers d’emplois à l’eau, les gens ne seront pas contents, il y aura des procès à n’en plus finir et il y aura une perte de confiance des investisseurs. Et dès que les investisseurs perdent confiance dans un endroit, les prix des financements pour leurs projets renouvelables vont coûter plus chers, et donc le prix de la transition énergétique va augmenter." Adieu alors le cercle vertueux et bonjour le vicieux.

Aller de l’avant

Pour l’expert, le ministre wallon de l’Énergie Jean-Luc Crucke a fait preuve d’énormément de courage de mettre sur pied cette task-force. Mais il demande maintenant que ces recommandations puissent être prises vraiment en compte dans la sphère politique, tous partis confondus.

"Les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Pas seulement le ministre de l’énergie", l’expert leur demande de mettre les élections de côtés pour prendre des décisions difficiles mais qui seront bénéfiques pour tous selon lui.

"L’implémentation de ces recommandations serait la meilleure chose qui pourrait arriver" dit-il.