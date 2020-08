Energie : pourquoi le diesel est moins cher que l’essence en ce moment ?

Ce mercredi 26 août, on pouvait faire un constat auquel on n’était plus habitué depuis longtemps : le diesel était moins cher que l’essence, que ce soit au niveau des maxima fixés par l’Etat qu’à la pompe. En effet, selon le comparateur Carbu.com, le prix maximum du diesel était fixé à 1,3710 €/l, tandis que celui du Super 95 (E10) était à 1,3900 €/l, et celui du Super 98 (E5) à 1,4450 €/l. Selon la même source, le prix dans les stations-service oscillait pour le diesel entre 1,169 et 1,249 €/l et celui de l’essence entre 1,189 (pour du Super 95) et 1,365 €/l (pour du Super 98).

Une situation étonnante puisque depuis 2015, l’affaire Volkswagen et la fin du statut fiscal avantageux pour le diesel, celui-ci était devenu moins prisé, car devenu moins rentable que l’essence, sans compter les attaques sur sa nocivité pour l’environnement. On remarque également que cette baisse du prix n’a aucun rapport avec celui du baril de brent, en augmentation depuis la fin du confinement. Alors comment expliquer que le diesel passe pour une fois sous l’essence ?

La réponse est sans doute à chercher du côté de… Rotterdam. En effet, si on a l’habitude de se référer au cours du baril de pétrole brut pour analyser le prix à la pompe, on oublie souvent de se tourner vers le marché des produits pétroliers finis, qui se négocie dans le port néerlandais. "Il y a une forte demande sur l’essence à cause de la transhumance estivale, expliquait ce mercredi Olivier Neyrinck, de la Brafco (fédération belge des négociants en carburants) au journal La Capitale. C’est la loi de l’offre et de la demande, tout simplement."

Une variation qui s’explique aussi par la nette préférence de l’essence pour les voitures nouvellement immatriculées. En résumé, une plus forte demande en essence, car plus de voyages depuis la fin du confinement et pendant les vacances, a rendu le diesel plus accessible.

On remarque également que les prix pratiqués dans les stations-service se rapprochent des maxima fixés par l’Etat. Un geste moins commercial, mais qui s’explique par une grande période de vaches maigres pour les pompistes : après un confinement où les recettes ont chuté, il faut donc relever un petit peu les prix.